ЗСУ уразили три ракетних дивізіони російських С-400 і С-300 в Криму

Українські війська в ніч на 10 червня уразили російські зенітні ракетні комплекси в окупованому Криму.
Головні тези:
- Українські війська ударили по зенітним ракетним дивізіонам російських С-400 та С-300 в окупованому Криму, завдавши великих втрат протиповітряній обороні росіян.
- Після ударів у районах установок С-400 та С-300 в Криму була детонація боєкомплектів і робота радарів була припинена.
- Генштаб уточнив, що за добу українські війська знищили близько 7 879 танків, 15 144 броньованих машин та 13 644 артилерійських систем в армії РФ.
- Разом з високими втратами серед техніки, армія РФ втратила також літаки, гелікоптери, кораблі, ППО та автомобільну техніку за зазначений час.
ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон в Криму
Як зазначає Генштаб, українські ракетні удари були успішними і протиповітряна оборони росіян у Криму зазнала значних втрат.
Один удар прийшовся по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а два удари по зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
Жодну з українських ракет росіяни не перехопили, стверджують у Генштабі. Радари комплексів С-300/С-400 у районах ударів припинили роботу, а на всіх трьох позиціях була детонація боєкомплектів.
До слова, 10 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як повідомили в Генштабі, ЗСУ ліквідували за добу 1190 окупантів, а з техніки було знищено:
танків — 7 879 (+10) од;
бойових броньованих машин — 15 144 (+13) од.;
артилерійських систем — 13 644 (+51) од.;
РСЗВ — 1098 (+1) од.;
засоби ППО — 837 (+1) од.;
літаків — 358 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 010 (+28) од.;
крилатих ракет — 2 278 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 618 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2 267 (+14) од.
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