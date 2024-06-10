ЗСУ уразили три ракетних дивізіони російських С-400 і С-300 в Криму

Українські війська в ніч на 10 червня уразили російські зенітні ракетні комплекси в окупованому Криму.

ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон в Криму

Як зазначає Генштаб, українські ракетні удари були успішними і протиповітряна оборони росіян у Криму зазнала значних втрат.

Один удар прийшовся по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а два удари по зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодну з українських ракет росіяни не перехопили, стверджують у Генштабі. Радари комплексів С-300/С-400 у районах ударів припинили роботу, а на всіх трьох позиціях була детонація боєкомплектів.

До слова, 10 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як повідомили в Генштабі, ЗСУ ліквідували за добу 1190 окупантів, а з техніки було знищено: