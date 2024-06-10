ЗСУ уразили три ракетних дивізіони російських С-400 і С-300 в Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили три ракетних дивізіони російських С-400 і С-300 в Криму

Генштаб ЗСУ
с-300
Read in English

Українські війська в ніч на 10 червня уразили російські зенітні ракетні комплекси в окупованому Криму.

Головні тези:

  • Українські війська ударили по зенітним ракетним дивізіонам російських С-400 та С-300 в окупованому Криму, завдавши великих втрат протиповітряній обороні росіян.
  • Після ударів у районах установок С-400 та С-300 в Криму була детонація боєкомплектів і робота радарів була припинена.
  • Генштаб уточнив, що за добу українські війська знищили близько 7 879 танків, 15 144 броньованих машин та 13 644 артилерійських систем в армії РФ.
  • Разом з високими втратами серед техніки, армія РФ втратила також літаки, гелікоптери, кораблі, ППО та автомобільну техніку за зазначений час.

ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон в Криму

Як зазначає Генштаб, українські ракетні удари були успішними і протиповітряна оборони росіян у Криму зазнала значних втрат.

Один удар прийшовся по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а два удари по зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодну з українських ракет росіяни не перехопили, стверджують у Генштабі. Радари комплексів С-300/С-400 у районах ударів припинили роботу, а на всіх трьох позиціях була детонація боєкомплектів.

До слова, 10 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як повідомили в Генштабі, ЗСУ ліквідували за добу 1190 окупантів, а з техніки було знищено:

  • танків — 7 879 (+10) од;

  • бойових броньованих машин — 15 144 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 13 644 (+51) од.;

  • РСЗВ — 1098 (+1) од.;

  • засоби ППО — 837 (+1) од.;

  • літаків — 358 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 010 (+28) од.;

  • крилатих ракет — 2 278 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 618 (+56) од.;

  • спеціальної техніки — 2 267 (+14) од.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни заявили про атаку дронів на Крим — відомі наслідки
бавовна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ активно готується до висадки десанту ЗСУ у Криму — Чубаров
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ виявив радіорелейну станцію армії РФ у Криму — фото
рлс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?