Росіяни заявили про атаку дронів на Крим — відомі наслідки

Дві станції радіолокації пошкоджені внаслідок нічної атаки в Криму. Один окупант був поранений.
Головні тези:
- Дві станції радіолокації у Криму пошкоджені наслідок атаки дронів, поранений один військовослужбовець.
- Росія заявляє про збиття 11 безпілотників: 8 над Азовським морем, 6 у Краснодарському краї, 2 в Білгородській області, 1 в Ростовській області.ня.
Що відомо про наслідки атаки в Криму
Як зазначається, дві РЛС незначно пошкоджені внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму.
Окрім цього поранення отримав один військовослужбовець ЗС РФ.
Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над Кримом збили 11 безпілотників.
Зокрема у Шойгу заявили, що 11 дронів збито над Кримом, 8 — над акваторією Азовського моря, 6 безпілотників нейтралізовано над територією Краснодарського краю, 2 над Білгородською областю, 1 над територією Ростовської області.
Попередні вибухи в Криму
30 травня Збройні сили України завдали успішного удару по Керченській поромній переправі, що знаходиться в окупованому Криму. Для цього українські захисники використали американські далекобійні ракети ATACMS.
Внаслідок атаки пошкодження отримали два російські залізничні пороми. Пороми, своєю чергою, ймовірно були основним засобом залізничного транспортування російських ешелонів з паливом і боєприпасами до Криму.
Зазначається, що Росія також експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO для підтримки переміщення важких вантажів через протоку.
Також Головне управління розвідки знищило російський буксир "Сатурн" у Криму 6 червня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-