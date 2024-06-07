Росіяни заявили про атаку дронів на Крим — відомі наслідки

Дві станції радіолокації пошкоджені внаслідок нічної атаки в Криму. Один окупант був поранений.

Що відомо про наслідки атаки в Криму

Як зазначається, дві РЛС незначно пошкоджені внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму.

Окрім цього поранення отримав один військовослужбовець ЗС РФ.

Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над Кримом збили 11 безпілотників.

Зокрема у Шойгу заявили, що 11 дронів збито над Кримом, 8 — над акваторією Азовського моря, 6 безпілотників нейтралізовано над територією Краснодарського краю, 2 над Білгородською областю, 1 над територією Ростовської області.

Попередні вибухи в Криму

30 травня Збройні сили України завдали успішного удару по Керченській поромній переправі, що знаходиться в окупованому Криму. Для цього українські захисники використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Внаслідок атаки пошкодження отримали два російські залізничні пороми. Пороми, своєю чергою, ймовірно були основним засобом залізничного транспортування російських ешелонів з паливом і боєприпасами до Криму.

Зазначається, що Росія також експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO для підтримки переміщення важких вантажів через протоку.

Також Головне управління розвідки знищило російський буксир "Сатурн" у Криму 6 червня.