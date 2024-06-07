Россияне заявили об атаке дронов на Крым — известные последствия

Две радиолокационные станции повреждены в результате ночной атаки в Крыму. Один оккупант был ранен.
Главные тезисы
- Две радиолокационные станции были повреждены в результате атаки дронов на воинскую часть в Крыму.
- Один военнослужащий ВС РФ был ранен в результате происшествия.
- За ночь над Крымом было сбито 11 беспилотников, включая дроны над акваторией и другими территориями.
- Атака дронов на Крым произошла после уничтожения российского буксира 'Сатурн' ГУР в начале июня.
Что известно о последствиях атаки в Крыму
Как отмечается, две РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на воинскую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма.
Кроме этого, ранение получил один военнослужащий ВС РФ.
Ранее в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников.
В частности, в Шойге заявили, что 11 дронов сбиты над Крымом, 8 — над акваторией Азовского моря, 6 беспилотников нейтрализованы над территорией Краснодарского края, 2 над Белгородской областью, 1 над территорией Ростовской области.
Предыдущие взрывы в Крыму
30 мая Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по Керченской паромной переправе, которая находится в оккупированном Крыму. Для этого украинские защитники использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.
В результате атаки повреждения получили два российских железнодорожных парома. Паромы, в свою очередь, вероятно являлись основным средством железнодорожной транспортировки российских эшелонов с топливом и боеприпасами в Крым.
Россия также эксплуатирует автомобильные паромы типа RO-RO для поддержки перемещения тяжелых грузов через пролив.
Главное управление разведки уничтожило российский буксир "Сатурн" в Крыму 6 июня.
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