Армія РФ активно готується до висадки десанту ЗСУ у Криму — Чубаров

Російські окупанти уже усвідомили, що наближаються вирішальна битва за Криму й почали поспіхом укріплювати фортифікації на півострові.
Головні тези:
- Очільник Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що РФ усвідомила загрозу висадки десанту ЗСУ у Криму.
- Російські окупанти активно зводять та укріплюють фортифікації на узбережжі Чорного моря.
- Українські удари та логіка дій визначають стратегію росіян, які посилюють оборонні заходи в Криму.
- Ворог також удосконалює захист Кримського мосту в очікуванні можливих ударів Збройних сил України.
Для росіян битва за Крим є неминучою
Такими даними поділився очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
За його словами, загарбники дійшли висновку, що наразі з’явилася загроза висадки десанту Збройних сил України.
Що важливо розуміти, ще минулого року в Криму було дуже інтенсивне будівництво розвинутих фортифікаційних укріплень, більше — у північно-західній частині.
Однак наразі російські окупанти проаналізували удари ЗСУ, а вони в останні місяці більше були по об’єктах ППО противника, а також по об'єктах логістики.
Росіяни активно зводять та укріплюють фортифікації у Криму
Рефат Чубаров уточнив, що станом на сьогодні найактивніші роботи тривають на узбережжі Чорного моря.
Загарбникам здається, що вони зрозуміли логіку українських ударів та знають, де їхня ахіллесова п’ята.
Згідно з його даними, ворог також посилює охорону та протиповітряну оборону Кримського мосту.
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