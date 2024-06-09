Армія РФ активно готується до висадки десанту ЗСУ у Криму — Чубаров

Російські окупанти уже усвідомили, що наближаються вирішальна битва за Криму й почали поспіхом укріплювати фортифікації на півострові.

Для росіян битва за Крим є неминучою

Такими даними поділився очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, загарбники дійшли висновку, що наразі з’явилася загроза висадки десанту Збройних сил України.

Що важливо розуміти, ще минулого року в Криму було дуже інтенсивне будівництво розвинутих фортифікаційних укріплень, більше — у північно-західній частині.

Вони тоді приділяли значну увагу північному напрямку. Бо очікувалося, що Збройні сили України будуть наступати з Херсонської області. Так відчувалося, виходячи з їхнього будівництва, — пояснив Рефат Чубаров. Поширити

Однак наразі російські окупанти проаналізували удари ЗСУ, а вони в останні місяці більше були по об’єктах ППО противника, а також по об'єктах логістики.

І виходячи з того, що значна більшість кораблів Чорноморського флоту Росії перебазовані в порти на території самої Росії, противник вирішив, що для нього тепер є більша загроза щодо можливого десанту з боку Збройних сил України, — пояснив глава Меджлісу. Поширити

Росіяни активно зводять та укріплюють фортифікації у Криму

Рефат Чубаров уточнив, що станом на сьогодні найактивніші роботи тривають на узбережжі Чорного моря.

Загарбникам здається, що вони зрозуміли логіку українських ударів та знають, де їхня ахіллесова п’ята.

І тепер вони очікують можливого десанту Збройних сил України. Таку вони обрали тактику. І дійсно укріплюються фортифікації, які прикривають Крим з моря, — додав політик. Поширити

Згідно з його даними, ворог також посилює охорону та протиповітряну оборону Кримського мосту.