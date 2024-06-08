Мешканці окупованого Криму повідомляють про нову потужну “бавовну", яка сталася уночі 8 червня. Окупаційна російська влада стверджує, що нібито був знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.
Головні тези:
- Опозиційний телеграм-канал та “губернатор” Севастополя підтвердили факт вибухів у різних районах півострова.
- Партизани з руху “АТЕШ” анонсували серйозні події в Криму, нагадуючи про посилення ударів по окупантах та передачу військових даних українським силам опору.
- Українські сили оборони продовжують працювати точніше, готуючись до остаточно звільнення Криму.
Вибухи у Криму 8 червня — що наразі відомо
Першими подробицями та фото поділився опозиційний телеграм-канал “Кримський вітер”, а факт атаки підтвердив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв.
За словами місцевих мешканців, починаючи з 01:53 на окупованому півострові почали лунати гучні вибухи.
Відомо, що перший вибух нібито прогримів у Балаклаві в районі ТЕС.
Пізніше з’явилася інформація про звуки вибухів у Севастополі.
Окупаційна так звана "влада" почала стверджувати, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.
О 4:06 місцеві мешканці повідомили про вибухи у Керчі — з іншого боку протоки — "у Темрюкському районі Краснодарського краю".
Партизани анонсували серйозні події в Криму уже незабаром
На тлі гучних вибухів у Криму з потужною заявою виступив партизанський рух “АТЕШ”.
В “АТЕШ” також звернули увагу на те, що українські сили опору та сміливі мешканці півострова, які щодня передають надважливі дані про розміщення російських окупантів, працюватимуть і надалі.
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