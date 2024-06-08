Серйозні події. У Криму прогриміли потужні вибухи
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Серйозні події. У Криму прогриміли потужні вибухи

пожежа на воді
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Джерело:  online.ua

Мешканці окупованого Криму повідомляють про нову потужну “бавовну", яка сталася уночі 8 червня. Окупаційна російська влада стверджує, що нібито був знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.

Головні тези:

  •  Опозиційний телеграм-канал та “губернатор” Севастополя підтвердили факт вибухів у різних районах півострова.
  • Партизани з руху “АТЕШ” анонсували серйозні події в Криму, нагадуючи про посилення ударів по окупантах та передачу військових даних українським силам опору.
  • Українські сили оборони продовжують працювати точніше, готуючись до остаточно звільнення Криму.

Вибухи у Криму 8 червня — що наразі відомо

Першими подробицями та фото поділився опозиційний телеграм-канал “Кримський вітер”, а факт атаки підтвердив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв.

За словами місцевих мешканців, починаючи з 01:53 на окупованому півострові почали лунати гучні вибухи.

Відомо, що перший вибух нібито прогримів у Балаклаві в районі ТЕС.

Пізніше з’явилася інформація про звуки вибухів у Севастополі.

Окупаційна так звана "влада" почала стверджувати, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.

Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, — це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер, — заявив "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв.

О 4:06 місцеві мешканці повідомили про вибухи у Керчі — з іншого боку протоки — "у Темрюкському районі Краснодарського краю".

Партизани анонсували серйозні події в Криму уже незабаром

На тлі гучних вибухів у Криму з потужною заявою виступив партизанський рух “АТЕШ”.

Чекаємо на серйозні події в Криму, вже скоро! Кримчани, ви всі чули вибухи цієї ночі, погодьтеся з кожним місяцем Сили оборони України працюють все точніше — це факт. Усі розуміють, що удари по російських окупантах у Криму лише посилюватимуться і ставатимуть дедалі частіше. Важливо, що F-16 ще немає у небі. Поки немає, — написали партизани.

В “АТЕШ” також звернули увагу на те, що українські сили опору та сміливі мешканці півострова, які щодня передають надважливі дані про розміщення російських окупантів, працюватимуть і надалі.

Армія Росії повинна відчути вогняну землю у себе під ногами і дуже скоро це станеться, — наголосили партизани.

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