Серьезные события. В Крыму прогремели мощные взрывы
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Проиcшествия
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Серьезные события. В Крыму прогремели мощные взрывы

пожар на воде
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Источник:  online.ua

Жители оккупированного Крыма сообщают о новом мощной "бавовне", которая произошла ночью 8 июня. Оккупационные российские власти утверждают, что якобы был уничтожен безэкипажный катер в районе Стрелковой бухты Севастополя.

Главные тезисы

  • Оппозиционный телеграмм-канал и губернатор Севастополя подтвердили факт взрывов в разных районах полуострова.
  • Партизаны из движения “АТЕШ” анонсировали серьезные события в Крыму, напоминая об усилении ударов по оккупантам и передаче военных данных украинским силам сопротивления.
  • Украинские силы обороны продолжают работать точнее, готовясь к окончательному освобождению Крыма.

Взрывы в Крыму 8 июня — что известно

Первыми подробностями и фото поделился оппозиционный телеграмм-канал "Крымский ветер", а факт атаки подтвердил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев.

По словам местных жителей, начиная с 01:53 на оккупированном полуострове начали раздаваться громкие взрывы.

Известно, что первый взрыв прогремел в Балаклаве в районе ТЭС.

Позже появилась информация о звуках взрывов в Севастополе.

Оккупационная так называемая "власть" начала утверждать, что в районе Стрелковой бухты якобы был уничтожен безэкипажный катер.

Громкие звуки, которые были слышны в районе Стрелковой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер, — заявил "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев.

В 4:06 местные жители сообщили о взрывах в Керчи — с другой стороны пролива — "в Темрюкском районе Краснодарского края".

Партизаны анонсировали серьезные события в Крыму уже скоро

На фоне громких взрывов в Крыму с мощным заявлением выступило партизанское движение “АТЕШ”.

Ожидаем серьезные события в Крыму, уже скоро! Крымчане, вы все слышали взрывы этой ночью, согласитесь с каждым месяцем Силы обороны Украины работают все точнее и точнее — это факт. Все понимают, что удары по российским оккупантам в Крыму будут только усиливаться и становиться все чаще. Важно отметить, что F-16 еще нет в небе. Пока нет, — написали партизаны.

В “АТЕШ” также обратили внимание на то, что украинские силы сопротивления и отважные жители полуострова, которые ежедневно передают сверхважные данные о размещении российских оккупантов, будут работать и дальше.

Армия России должна почувствовать огненную землю у себя под ногами и очень скоро это произойдет, — подчеркнули партизаны.

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