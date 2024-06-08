Жители оккупированного Крыма сообщают о новом мощной "бавовне", которая произошла ночью 8 июня. Оккупационные российские власти утверждают, что якобы был уничтожен безэкипажный катер в районе Стрелковой бухты Севастополя.
Главные тезисы
- Оппозиционный телеграмм-канал и губернатор Севастополя подтвердили факт взрывов в разных районах полуострова.
- Партизаны из движения “АТЕШ” анонсировали серьезные события в Крыму, напоминая об усилении ударов по оккупантам и передаче военных данных украинским силам сопротивления.
- Украинские силы обороны продолжают работать точнее, готовясь к окончательному освобождению Крыма.
Взрывы в Крыму 8 июня — что известно
Первыми подробностями и фото поделился оппозиционный телеграмм-канал "Крымский ветер", а факт атаки подтвердил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев.
По словам местных жителей, начиная с 01:53 на оккупированном полуострове начали раздаваться громкие взрывы.
Известно, что первый взрыв прогремел в Балаклаве в районе ТЭС.
Позже появилась информация о звуках взрывов в Севастополе.
Оккупационная так называемая "власть" начала утверждать, что в районе Стрелковой бухты якобы был уничтожен безэкипажный катер.
В 4:06 местные жители сообщили о взрывах в Керчи — с другой стороны пролива — "в Темрюкском районе Краснодарского края".
Партизаны анонсировали серьезные события в Крыму уже скоро
На фоне громких взрывов в Крыму с мощным заявлением выступило партизанское движение “АТЕШ”.
В “АТЕШ” также обратили внимание на то, что украинские силы сопротивления и отважные жители полуострова, которые ежедневно передают сверхважные данные о размещении российских оккупантов, будут работать и дальше.
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