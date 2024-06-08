Жители оккупированного Крыма сообщают о новом мощной "бавовне", которая произошла ночью 8 июня. Оккупационные российские власти утверждают, что якобы был уничтожен безэкипажный катер в районе Стрелковой бухты Севастополя.

Взрывы в Крыму 8 июня — что известно

Первыми подробностями и фото поделился оппозиционный телеграмм-канал "Крымский ветер", а факт атаки подтвердил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев.

По словам местных жителей, начиная с 01:53 на оккупированном полуострове начали раздаваться громкие взрывы.

Известно, что первый взрыв прогремел в Балаклаве в районе ТЭС.

Позже появилась информация о звуках взрывов в Севастополе.

Оккупационная так называемая "власть" начала утверждать, что в районе Стрелковой бухты якобы был уничтожен безэкипажный катер.

Громкие звуки, которые были слышны в районе Стрелковой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер, — заявил "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев. Поделиться

В 4:06 местные жители сообщили о взрывах в Керчи — с другой стороны пролива — "в Темрюкском районе Краснодарского края".

Партизаны анонсировали серьезные события в Крыму уже скоро

На фоне громких взрывов в Крыму с мощным заявлением выступило партизанское движение “АТЕШ”.

Ожидаем серьезные события в Крыму, уже скоро! Крымчане, вы все слышали взрывы этой ночью, согласитесь с каждым месяцем Силы обороны Украины работают все точнее и точнее — это факт. Все понимают, что удары по российским оккупантам в Крыму будут только усиливаться и становиться все чаще. Важно отметить, что F-16 еще нет в небе. Пока нет, — написали партизаны. Поделиться

В “АТЕШ” также обратили внимание на то, что украинские силы сопротивления и отважные жители полуострова, которые ежедневно передают сверхважные данные о размещении российских оккупантов, будут работать и дальше.