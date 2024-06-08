За інформацією розвідки Міноборони Британії, окупаційна армія РФ розміщує старі баржі поблизу незаконного побудованого Кримського мосту для захисту від атак українських дронів.

Чи можуть баржі допомогти Росії захистити Кримський міст

Представники британської розвідки із посиланням на супутникові знімки зазначають, що на південній стороні Кримського місту помічено розміщення російськими окупантами щонайменше 8 барж.

Підкреслюється, що їхнє розміщення почалось 10 травня цього року і завершилось 22 числа цього ж місяця.

Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів, - пояснюється у звіті британської розвідки. Поширити

Як зазначається, встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 June 2024.



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Куди можуть втекти кораблі Чорноморського флоту з Криму та Новоросійська

За словами військового аналітика, льотчика-інструктора і полковник запасу ЗСУ Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, кількість військових суден Чорноморського флоту РФ в акваторії поблизу окупованого Криму стає все меншою.

Росіяни вже точно в Новоросійську поставили установку перезарядки тих же підводних човнів ракетами "Калібр". Уже було кілька пусків, вони перезаряджалися без заходу в Севастополь, тобто установка вже є в Новоросійську. Справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі, - прогнозує аналітик. Поширити

За його словами, перебування військових кораблів Чорноморського флоту у порту Новоросійськ стає дедалі небезпечнішим для них.

Новоросійськ уже давно зачекався свого "малюка". Треба знищувати цей порт, шукати якісь механізми. І порт, і, до речі, нафтовий термінал. 50% нафтової галузі Росії вже знищено "санкціями" Малюка і Буданова, от треба добиратися до наступних 50%, які якраз є на нафтовому терміналі в Новоросійську, - наголошує Світан. Поширити

Однак порт Новоросійськ - не остання точка для російського флоту.