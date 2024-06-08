За інформацією розвідки Міноборони Британії, окупаційна армія РФ розміщує старі баржі поблизу незаконного побудованого Кримського мосту для захисту від атак українських дронів.
Головні тези:
- За даними розвідки Міноборони Британії, РФ використовує старі баржі для захисту Кримського мосту від можливих атак українських дронів.
- Російські війська почали розміщення барж поблизу мосту у травні, спрямовуючи їх на південну сторону в області судноплавного каналу.
- Пошкодження раніше встановлених конструкцій було викликане штормами, що змінило підходи до атак українських безпілотних апаратів.
- Льотчик-інструктор та військовий аналітик Роман Світан вказує на зниження чисельності військових суден Чорноморського флоту РФ в акваторії Криму та перебазування у Новоросійськ.
- Є ймовірність, що частина кораблів буде відправлена до Каспійського моря через Волго-Донський канал у зв'язку із загрозами атак по Новоросійську.
Чи можуть баржі допомогти Росії захистити Кримський міст
Представники британської розвідки із посиланням на супутникові знімки зазначають, що на південній стороні Кримського місту помічено розміщення російськими окупантами щонайменше 8 барж.
Підкреслюється, що їхнє розміщення почалось 10 травня цього року і завершилось 22 числа цього ж місяця.
Як зазначається, встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 8, 2024
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Куди можуть втекти кораблі Чорноморського флоту з Криму та Новоросійська
За словами військового аналітика, льотчика-інструктора і полковник запасу ЗСУ Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, кількість військових суден Чорноморського флоту РФ в акваторії поблизу окупованого Криму стає все меншою.
За його словами, перебування військових кораблів Чорноморського флоту у порту Новоросійськ стає дедалі небезпечнішим для них.
Однак порт Новоросійськ - не остання точка для російського флоту.
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