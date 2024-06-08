РФ за допомогою барж намагається захистити Кримський міст — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ за допомогою барж намагається захистити Кримський міст — розвідка Британії

Міноборони Британії
Пошкоджений Кримський міст

За інформацією розвідки Міноборони Британії, окупаційна армія РФ розміщує старі баржі поблизу незаконного побудованого Кримського мосту для захисту від атак українських дронів. 

Головні тези:

  • За даними розвідки Міноборони Британії, РФ використовує старі баржі для захисту Кримського мосту від можливих атак українських дронів.
  • Російські війська почали розміщення барж поблизу мосту у травні, спрямовуючи їх на південну сторону в області судноплавного каналу.
  • Пошкодження раніше встановлених конструкцій було викликане штормами, що змінило підходи до атак українських безпілотних апаратів.
  • Льотчик-інструктор та військовий аналітик Роман Світан вказує на зниження чисельності військових суден Чорноморського флоту РФ в акваторії Криму та перебазування у Новоросійськ.
  • Є ймовірність, що частина кораблів буде відправлена до Каспійського моря через Волго-Донський канал у зв'язку із загрозами атак по Новоросійську.

Чи можуть баржі допомогти Росії захистити Кримський міст

Представники британської розвідки із посиланням на супутникові знімки зазначають, що на південній стороні Кримського місту помічено розміщення російськими окупантами щонайменше 8 барж.

Підкреслюється, що їхнє розміщення почалось 10 травня цього року і завершилось 22 числа цього ж місяця.

Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів, - пояснюється у звіті британської розвідки.

Як зазначається, встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.

Куди можуть втекти кораблі Чорноморського флоту з Криму та Новоросійська

За словами військового аналітика, льотчика-інструктора і полковник запасу ЗСУ Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, кількість військових суден Чорноморського флоту РФ в акваторії поблизу окупованого Криму стає все меншою.

Росіяни вже точно в Новоросійську поставили установку перезарядки тих же підводних човнів ракетами "Калібр". Уже було кілька пусків, вони перезаряджалися без заходу в Севастополь, тобто установка вже є в Новоросійську. Справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі, - прогнозує аналітик.

За його словами, перебування військових кораблів Чорноморського флоту у порту Новоросійськ стає дедалі небезпечнішим для них.

Новоросійськ уже давно зачекався свого "малюка". Треба знищувати цей порт, шукати якісь механізми. І порт, і, до речі, нафтовий термінал. 50% нафтової галузі Росії вже знищено "санкціями" Малюка і Буданова, от треба добиратися до наступних 50%, які якраз є на нафтовому терміналі в Новоросійську, - наголошує Світан.

Однак порт Новоросійськ - не остання точка для російського флоту.

Є ймовірність, що частину кораблів перекинуть у Каспійське море через Волго-Донський канал. Вони спробують заховати ракетоносії там. Для нас це не найкращий варіант. Якщо "Калібри" будуть випускати з Каспію, то до частини України вони долетять, - припускає військовий аналітик.

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