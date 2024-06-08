По информации разведки Минобороны Британии, оккупационная армия РФ размещает старые баржи вблизи незаконного построенного Крымского моста для защиты от атак украинских дронов.

Могут ли баржи помочь России защитить Крымский мост

Представители британской разведки со ссылкой на спутниковые снимки отмечают, что на южной стороне Крымского города отмечено размещение российскими оккупантами не менее 8 барж.

Подчеркивается, что их размещение началось 10 мая этого года и завершилось 22 числа этого же месяца.

Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов, – поясняется в отчете британской разведки. Поделиться

Как отмечается, ранее установленные конструкции были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 June 2024.



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Куда могут бежать корабли Черноморского флота из Крыма и Новороссийска

По словам военного аналитика, летчика-инструктора и полковник запаса ВСУ Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, количество военных судов Черноморского флота РФ в акватории вблизи оккупированного Крыма становится все меньше.

Россияне уже точно в Новороссийске поставили установку перезарядки тех же подлодок ракетами "Калибр". Уже было несколько пусков, они перезаряжались без заката в Севастополь, то есть установка уже есть в Новороссийске. Дело времени, когда там будут перезаряжаться и корабли, – прогнозирует аналитик. Поделиться

По его словам, пребывание военных кораблей Черноморского флота в порту Новороссийск становится все более опасным для них.

Новороссийск уже давно заждался своего "малыша". Надо уничтожать этот порт, искать какие-нибудь механизмы. И порт, и, кстати, нефтяной терминал. 50% нефтяной отрасли России уже уничтожены "санкциями" Малыша и Буданова, вот нужно добираться до следующих 50%, которые как раз находятся на нефтяном терминале в Новороссийске, - отмечает Свитан. Поделиться

Однако порт Новороссийск – не последняя точка для российского флота.