РФ с помощью барж пытается защитить Крымский мост — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

РФ с помощью барж пытается защитить Крымский мост — разведка Британии

Минобороны Британии
Поврежденный Крымский мост
Читати українською

По информации разведки Минобороны Британии, оккупационная армия РФ размещает старые баржи вблизи незаконного построенного Крымского моста для защиты от атак украинских дронов.

Главные тезисы

  • Российская армия размещает старые баржи у Крымского моста для защиты от украинских дронов, согласно данным Минобороны Британии.
  • Повреждения конструкций от штормов вынудили РФ изменить подход к защите моста от возможных атак украинских беспилотников.
  • Черноморский флот РФ уменьшает численность судов в акватории Крыма, осуществляя перебазирование в Новороссийск, что делает пребывание кораблей в Новороссийске опасным.
  • Аналитик Роман Свитан прогнозирует возможное перебазирование части кораблей Черноморского флота в Каспийское море через Волго-Донский канал.
  • Свитан предупреждает об угрозе ракетных атак со стороны Каспийского моря на часть Украины в случае использования ракетоносителей из этого региона.

Могут ли баржи помочь России защитить Крымский мост

Представители британской разведки со ссылкой на спутниковые снимки отмечают, что на южной стороне Крымского города отмечено размещение российскими оккупантами не менее 8 барж.

Подчеркивается, что их размещение началось 10 мая этого года и завершилось 22 числа этого же месяца.

Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов, – поясняется в отчете британской разведки.

Как отмечается, ранее установленные конструкции были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность.

Куда могут бежать корабли Черноморского флота из Крыма и Новороссийска

По словам военного аналитика, летчика-инструктора и полковник запаса ВСУ Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, количество военных судов Черноморского флота РФ в акватории вблизи оккупированного Крыма становится все меньше.

Россияне уже точно в Новороссийске поставили установку перезарядки тех же подлодок ракетами "Калибр". Уже было несколько пусков, они перезаряжались без заката в Севастополь, то есть установка уже есть в Новороссийске. Дело времени, когда там будут перезаряжаться и корабли, – прогнозирует аналитик.

По его словам, пребывание военных кораблей Черноморского флота в порту Новороссийск становится все более опасным для них.

Новороссийск уже давно заждался своего "малыша". Надо уничтожать этот порт, искать какие-нибудь механизмы. И порт, и, кстати, нефтяной терминал. 50% нефтяной отрасли России уже уничтожены "санкциями" Малыша и Буданова, вот нужно добираться до следующих 50%, которые как раз находятся на нефтяном терминале в Новороссийске, - отмечает Свитан.

Однако порт Новороссийск – не последняя точка для российского флота.

Есть вероятность, что часть кораблей опрокинут в Каспийское море через Волго-Донский канал. Они попытаются спрятать ракетоносители там. Для нас это не самый лучший вариант. Если "Калибры" будут выпускать из Каспия, то в часть Украины они долетят, - предполагает военный аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия больше не может обеспечить качественную защиту Крымского моста
Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовится к ударам Украины по Крымскому мосту — АТЕШ
крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спикер Сил обороны Юга намекнул на приближение момента уничтожения Крымского моста
Крымский мост

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?