По информации разведки Минобороны Британии, оккупационная армия РФ размещает старые баржи вблизи незаконного построенного Крымского моста для защиты от атак украинских дронов.
Главные тезисы
- Российская армия размещает старые баржи у Крымского моста для защиты от украинских дронов, согласно данным Минобороны Британии.
- Повреждения конструкций от штормов вынудили РФ изменить подход к защите моста от возможных атак украинских беспилотников.
- Черноморский флот РФ уменьшает численность судов в акватории Крыма, осуществляя перебазирование в Новороссийск, что делает пребывание кораблей в Новороссийске опасным.
- Аналитик Роман Свитан прогнозирует возможное перебазирование части кораблей Черноморского флота в Каспийское море через Волго-Донский канал.
- Свитан предупреждает об угрозе ракетных атак со стороны Каспийского моря на часть Украины в случае использования ракетоносителей из этого региона.
Могут ли баржи помочь России защитить Крымский мост
Представители британской разведки со ссылкой на спутниковые снимки отмечают, что на южной стороне Крымского города отмечено размещение российскими оккупантами не менее 8 барж.
Подчеркивается, что их размещение началось 10 мая этого года и завершилось 22 числа этого же месяца.
Как отмечается, ранее установленные конструкции были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 8, 2024
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Куда могут бежать корабли Черноморского флота из Крыма и Новороссийска
По словам военного аналитика, летчика-инструктора и полковник запаса ВСУ Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, количество военных судов Черноморского флота РФ в акватории вблизи оккупированного Крыма становится все меньше.
По его словам, пребывание военных кораблей Черноморского флота в порту Новороссийск становится все более опасным для них.
Однако порт Новороссийск – не последняя точка для российского флота.
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