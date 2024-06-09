Армия РФ активно готовится к высадке десанта ВСУ в Крыму — Чубаров

Российские оккупанты уже осознали, что приближается решающая битва за Крым и начали спешно укреплять фортификации на полуострове.
Главные тезисы
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что РФ осознала угрозу высадки десанта ВСУ в Крыму.
- Российские оккупанты активно строят и укрепляют фортификации на побережье Черного моря.
- Украинские удары и логика действий определяют стратегию обороны россиян.
- Враг также усовершенствует защиту Крымского моста в ожидании возможных ударов Вооруженных сил Украины.
Для россиян битва за Крым неизбежна
Такими данными поделился глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По его словам, захватчики пришли к выводу, что в настоящее время появилась угроза высадки десанта Вооруженных сил Украины.
Что важно понимать, еще в прошлом году в Крыму было очень интенсивное строительство развитых фортификационных укреплений, больше — в северо-западной части.
Однако сейчас российские оккупанты проанализировали удары ВСУ, а они в последние месяцы больше были по объектам ПВО противника, а также по объектам логистики.
Россияне активно строят и укрепляют фортификации в Крыму
Рефат Чубаров уточнил, что на сегодняшний день самые активные работы продолжаются на побережье Черного моря.
Захватчикам кажется, что они поняли логику украинских ударов и знают, где их ахиллесова пята.
Согласно его данным, враг также усиливает охрану и противовоздушную оборону Крымского моста.
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