Армия РФ активно готовится к высадке десанта ВСУ в Крыму — Чубаров

Российские оккупанты уже осознали, что приближается решающая битва за Крым и начали спешно укреплять фортификации на полуострове.

Для россиян битва за Крым неизбежна

Такими данными поделился глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, захватчики пришли к выводу, что в настоящее время появилась угроза высадки десанта Вооруженных сил Украины.

Что важно понимать, еще в прошлом году в Крыму было очень интенсивное строительство развитых фортификационных укреплений, больше — в северо-западной части.

Они тогда уделяли большое внимание северному направлению. Потому что ожидалось, что Вооруженные силы Украины будут наступать с Херсонской области. Так чувствовалось, исходя из их строительства, — объяснил Рефат Чубаров. Поделиться

Однако сейчас российские оккупанты проанализировали удары ВСУ, а они в последние месяцы больше были по объектам ПВО противника, а также по объектам логистики.

И исходя из того, что значительное большинство кораблей Черноморского флота России перебазированы в порты на территории самой России, противник решил, что для него теперь появилась большая угроза возможного десанта со стороны Вооруженных сил Украины, — объяснил глава Меджлиса. Поделиться

Россияне активно строят и укрепляют фортификации в Крыму

Рефат Чубаров уточнил, что на сегодняшний день самые активные работы продолжаются на побережье Черного моря.

Захватчикам кажется, что они поняли логику украинских ударов и знают, где их ахиллесова пята.

И теперь они ждут возможного десанта Вооруженных сил Украины. Такую избрали тактику. И действительно, укрепляются фортификации, которые прикрывают Крым с моря, — добавил политик. Поделиться

Согласно его данным, враг также усиливает охрану и противовоздушную оборону Крымского моста.