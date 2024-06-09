Армия РФ активно готовится к высадке десанта ВСУ в Крыму — Чубаров
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ активно готовится к высадке десанта ВСУ в Крыму — Чубаров

ВСУ
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Источник:  Киев24

Российские оккупанты уже осознали, что приближается решающая битва за Крым и начали спешно укреплять фортификации на полуострове.

Главные тезисы

  • Глава Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что РФ осознала угрозу высадки десанта ВСУ в Крыму.
  • Российские оккупанты активно строят и укрепляют фортификации на побережье Черного моря.
  • Украинские удары и логика действий определяют стратегию обороны россиян.
  • Враг также усовершенствует защиту Крымского моста в ожидании возможных ударов Вооруженных сил Украины.

Для россиян битва за Крым неизбежна

Такими данными поделился глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, захватчики пришли к выводу, что в настоящее время появилась угроза высадки десанта Вооруженных сил Украины.

Что важно понимать, еще в прошлом году в Крыму было очень интенсивное строительство развитых фортификационных укреплений, больше — в северо-западной части.

Они тогда уделяли большое внимание северному направлению. Потому что ожидалось, что Вооруженные силы Украины будут наступать с Херсонской области. Так чувствовалось, исходя из их строительства, — объяснил Рефат Чубаров.

Однако сейчас российские оккупанты проанализировали удары ВСУ, а они в последние месяцы больше были по объектам ПВО противника, а также по объектам логистики.

И исходя из того, что значительное большинство кораблей Черноморского флота России перебазированы в порты на территории самой России, противник решил, что для него теперь появилась большая угроза возможного десанта со стороны Вооруженных сил Украины, — объяснил глава Меджлиса.

Россияне активно строят и укрепляют фортификации в Крыму

Рефат Чубаров уточнил, что на сегодняшний день самые активные работы продолжаются на побережье Черного моря.

Захватчикам кажется, что они поняли логику украинских ударов и знают, где их ахиллесова пята.

И теперь они ждут возможного десанта Вооруженных сил Украины. Такую избрали тактику. И действительно, укрепляются фортификации, которые прикрывают Крым с моря, — добавил политик.

Согласно его данным, враг также усиливает охрану и противовоздушную оборону Крымского моста.

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