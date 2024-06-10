ВСУ поразили три ракетных дивизиона российских С-400 и С-300 в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили три ракетных дивизиона российских С-400 и С-300 в Крыму

Генштаб ВСУ
С-400
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Украинские войска в ночь на 10 июня поразили российские зенитные ракетные комплексы в оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ нанесли успешные ракетные удары по зенитным ракетным дивизионам С-400 и С-300 в Крыму, вызвав значительные потери у российской противовоздушной обороны.
  • Радары комплексов С-300/С-400 прекратили работу, а боекомплекты были подвергнуты детонации в результате ударов украинских силовиков.
  • По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали значительное количество вражеской техники, включая танки, бронемашины, артиллерию, авиацию, корабли и другие виды вооружения.

ВСУ разбили зенитный ракетный дивизион в Крыму

Как отмечает Генштаб, украинские ракетные удары были успешными и противовоздушная оборона россиян в Крыму понесла значительные потери.

Один удар пришелся по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а два удара по зенитному ракетному дивизиону С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Ни одну из украинских ракет россияне не перехватили, утверждают в Генштабе. Радары комплексов С-300/С-400 в районах ударов прекратили работу, а на всех трех позициях была детонация боекомплектов.

К слову, 10 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Сообщалось о взрывах в Евпатории, Сакском и Джанкойском районе.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как сообщили в Генштабе, ВСУ ликвидировали за сутки 1190 окупантов, а по технике было уничтожено:

  • танков — 7 879 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 144 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 13 644 (+51) ед;

  • РСЗО — 1098 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 837 (+1) ед;

  • самолетов — 358 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 010 (+28) ед;

  • крылатых ракет — 2 278 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 618 (+56) ед;

  • специальной техники — 2 267 (+14) ед.

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