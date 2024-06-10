ВСУ поразили три ракетных дивизиона российских С-400 и С-300 в Крыму

Украинские войска в ночь на 10 июня поразили российские зенитные ракетные комплексы в оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ нанесли успешные ракетные удары по зенитным ракетным дивизионам С-400 и С-300 в Крыму, вызвав значительные потери у российской противовоздушной обороны.
- Радары комплексов С-300/С-400 прекратили работу, а боекомплекты были подвергнуты детонации в результате ударов украинских силовиков.
- По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали значительное количество вражеской техники, включая танки, бронемашины, артиллерию, авиацию, корабли и другие виды вооружения.
ВСУ разбили зенитный ракетный дивизион в Крыму
Как отмечает Генштаб, украинские ракетные удары были успешными и противовоздушная оборона россиян в Крыму понесла значительные потери.
Один удар пришелся по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а два удара по зенитному ракетному дивизиону С-300 возле Черноморского и Евпатории.
Ни одну из украинских ракет россияне не перехватили, утверждают в Генштабе. Радары комплексов С-300/С-400 в районах ударов прекратили работу, а на всех трех позициях была детонация боекомплектов.
К слову, 10 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Сообщалось о взрывах в Евпатории, Сакском и Джанкойском районе.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как сообщили в Генштабе, ВСУ ликвидировали за сутки 1190 окупантов, а по технике было уничтожено:
танков — 7 879 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 15 144 (+13) ед;
артиллерийских систем — 13 644 (+51) ед;
РСЗО — 1098 (+1) ед.;
средства ПВО — 837 (+1) ед;
самолетов — 358 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 010 (+28) ед;
крылатых ракет — 2 278 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 618 (+56) ед;
специальной техники — 2 267 (+14) ед.
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