ВСУ поразили три ракетных дивизиона российских С-400 и С-300 в Крыму

Украинские войска в ночь на 10 июня поразили российские зенитные ракетные комплексы в оккупированном Крыму.

ВСУ разбили зенитный ракетный дивизион в Крыму

Как отмечает Генштаб, украинские ракетные удары были успешными и противовоздушная оборона россиян в Крыму понесла значительные потери.

Один удар пришелся по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а два удара по зенитному ракетному дивизиону С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Ни одну из украинских ракет россияне не перехватили, утверждают в Генштабе. Радары комплексов С-300/С-400 в районах ударов прекратили работу, а на всех трех позициях была детонация боекомплектов.

К слову, 10 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Сообщалось о взрывах в Евпатории, Сакском и Джанкойском районе.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как сообщили в Генштабе, ВСУ ликвидировали за сутки 1190 окупантов, а по технике было уничтожено: