Як дозвіл бити по РФ та ППО допоможуть захистити Харків — відповідь аналітиків

На думку аналітиків, надання Україні ППО і зняття обмежень бити по цілях на території Росії західною зброєю в сукупності дасть можливість захистити Харків і область.
ППО і дозвіл бити по РФ сукупно дадуть можливість захистити Харків
Як зазначають аналітики, надання західних систем протиповітряної оборони та зняття обмежень бити наданою Заходом зброєю по військових цілях на території Росії залишаються критично важливими для України, щоб відбити російські удари по місту Харків за допомогою планерних бомб і ракет.
Ці політичні зміни дозволять українським військам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії.
Українські офіційні особи повідомили, що українські сили збили кілька російських військових літаків у лютому 2024 року, багато з яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки.
Як дозвіл бити по території Росії вплине на ситуацію у війні
За словами Героя України, офіцера підрозділу розвідки гвардії наступу "Рубіж" майора Віталія Литвина, дозвіл західних партнерів бити їхньою зброєю по території Росії розв'яже руки українським військовим.
При цьому Литвин попередив, що російські окупанти також в курсі, що Україна отримала від західних партнерів дозвіл на удари їхньою зброєю по Росії із певними обмеженнями, отже будуть діяти відповідним чином.
Він зазначив, що використання далекобійних ракет ATACMS дозволило б українським військовим завдавати ударів по ворожій критичній інфраструктурі, яка дозволяє російським окупантам перекидати додаткові сили та техніку у Харківську область.
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