Как разрешение бить по РФ и ПВО помогут защитить Харьков — ответ аналитиков

По мнению аналитиков, предоставление Украине ПВО и снятие ограничений бить по целям на территории России западным оружием в совокупности позволит защитить Харьков и область.

ПВО и разрешение бить по РФ совокупно позволят защитить Харьков

Как отмечают аналитики, предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие ограничений бить предоставленным Западом оружием по военным целям на территории России остаются критически важными для Украины, чтобы отразить российские удары по городу Харьков с помощью планерных бомб и ракет.

Эти политические изменения позволят украинским войскам использовать системы, предоставленные Западом, для нанесения ударов по российским огневым точкам и плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве России.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы сбили несколько российских военных самолетов в феврале 2024 года, многие из которых наносили удары планерными бомбами в направлении Авдеевки.

Способность украинских сил сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне указывает на то, что украинские силы, вероятно, смогут повторить те же действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от российских ударов планерными бомбами запускаются с воздушного пространства России, — отмечают аналитики. Поделиться

Как разрешение бить по территории России повлияет на ситуацию в войне

По словам Героя Украины, офицера подразделения разведки гвардии наступления "Рубеж" майора Виталия Литвина, разрешение западных партнеров бить их оружием по территории России развяжет руки украинским военным.

При этом Литвин предупредил, что российские оккупанты также в курсе, что Украина получила от западных партнеров разрешение на удары их оружием по России с определенными ограничениями, следовательно, будут действовать соответствующим образом.

С пониманием этой ситуации, враг отодвигает резервы подальше от границы, куда мы не получим тем имеющимся вооружением, на которое нам дали разрешение избивать. Если бы это были ATACMS, мы могли бить больше в глубину, уничтожать воинские части и соединения, — объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что использование дальнобойных ракет ATACMS позволило бы украинским военным наносить удары по враждебной критической инфраструктуре, позволяющей российским оккупантам перебрасывать дополнительные силы и технику в Харьковскую область.