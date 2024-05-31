В США предупреждают о планах Путина относительно Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

В США предупреждают о планах Путина относительно Харьковской области

Путин
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Источник:  ISW

Армия РФ по приказу диктатора Владимира Путина активно готовится ко второй фазе наступления на Харьковщине, а также уже перебрасывает туда подкрепление.

Россияне не отказываются от намерений захватить Харьковскую область

К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны.

Они обращают внимание на то, что подкрепление для российских захватчиков в Харьковской области является доказательством того, что они активно добиваются отвода украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создают "буферную зону" на севере Харьковской области.

Таким образом, россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине.

30 мая официально стало известно, что армия РФ перебрасывает подразделения, дополнительные полки и бригады из других участков линии фронта и с полигонов в Стрелеча-Липцы (к северу от г. Харькова) и Волчанска (к северо-востоку от г. Харькова).

Как заявил недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, у российских оккупантов пока нет достаточно сил на севере региона, чтобы провести полномасштабное наступление и прорвать украинскую оборону.

Ситуация на Харьковщине — последние подробности

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в настоящее время армия РФ быстро перебрасывает резервы на Липцевское и Волчанское направления.

Это враг делает для того, чтобы привлечь и закрепить больше украинских сил на севере Харьковщины и сохранить нынешний темп наступательных действий на указанном участке фронта.

Синегубов также обращает внимание на то, что российские захватчики до сих пор не сконцентрировали "ударную группировку" возле Золочевской общины Харьковской области (северо-западнее Харькова).

Российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после намеченного захвата Волчанска, хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от российских войск проведения еще одной волны усиленных штурмов в этом районе, чтобы завершить захват города, — отмечают аналитики.

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