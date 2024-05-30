По словам спикера командования ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, несмотря на сложную ситуацию в зоне боевых действий на Харьковщине, украинские военные частично перерезали логистические маршруты оккупационной армии РФ.
Что происходит в зонах боевых действий в Харьковской области
Волошин отметил, что ситуация в Харьковской области остается сложной, но контролируемой украинскими военными.
Продвижение оккупационной армии РФ в глубь территории остановлено.
При этом украинские военные частично уже перерезали логистические пути российских оккупантов.
Что известно о текущих потерях армии РФ в Харьковской области
Волошин добавил, что за прошедшие сутки украинскими военными в Харьковской области было ликвидировано 150 российских захватчиков.
С техники враг потерял:
танк,
9 артсистем,
20 автомобилей,
3 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские военные уничтожили 9 вражеских окопов и блиндажей с личным составом.
По его словам, несмотря на значительные потери, оккупационная армия РФ не отказывается от продолжения атак.
Волошин отметил, что враг пытается маневрировать, опрокидывать дополнительные силы с других участков фронта.
В частности, в качестве вспомогательных сил оккупанты используют 44-й и 11-й армейские корпуса.
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