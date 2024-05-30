ВСУ постепенно перерезают логистику армии РФ на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ постепенно перерезают логистику армии РФ на Харьковщине

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера командования ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, несмотря на сложную ситуацию в зоне боевых действий на Харьковщине, украинские военные частично перерезали логистические маршруты оккупационной армии РФ.

Что происходит в зонах боевых действий в Харьковской области

Волошин отметил, что ситуация в Харьковской области остается сложной, но контролируемой украинскими военными.

Продвижение оккупационной армии РФ в глубь территории остановлено.

При этом украинские военные частично уже перерезали логистические пути российских оккупантов.

Сейчас оккупанты теряют на этом направлении много техники и частично перерезаны логистические маршруты, которыми враг пытался проводить поставки оружия и боеприпасов своим штурмовым группам. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы враг нес большие потери, и чтобы у него было меньше боекомплектов, оружия. Прилагаются все усилия, чтобы вражеская армия, группы пехоты не были обеспечены в достаточном количестве боеприпасами, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Что известно о текущих потерях армии РФ в Харьковской области

Волошин добавил, что за прошедшие сутки украинскими военными в Харьковской области было ликвидировано 150 российских захватчиков.

С техники враг потерял:

  • танк,

  • 9 артсистем,

  • 20 автомобилей,

  • 3 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили 9 вражеских окопов и блиндажей с личным составом.

По его словам, несмотря на значительные потери, оккупационная армия РФ не отказывается от продолжения атак.

Волошин отметил, что враг пытается маневрировать, опрокидывать дополнительные силы с других участков фронта.

В частности, в качестве вспомогательных сил оккупанты используют 44-й и 11-й армейские корпуса.

Однако всего этого им не хватает для прорыва нашей обороны и ведения боевых действий. Есть вероятная информация, что также он будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота России, которые будут размещены именно на том отрезке, вблизи приграничья, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

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