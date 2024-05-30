Харьковское направление фронта. Сырский заявил о новой тактике армии РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки на Харьковское направление фронта отметил, что российские оккупанты перешли к новой жестокой тактике против ВСУ. Позиции сил обороны Украины бомбят КАБами и массированно обстреливают артиллерией.
Россия бомбит КАБами позиции ВСУ в Харьковской области — Сырский
Российские войска на севере Харьковской области перешли к тактике поражения позиций украинских защитников. Армия РФ использует артиллерию и управляемые авиабомбы, потому что не может добиться желаемого результата на этом направлении.
Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.
Сырский говорит, что украинские силы усилили оборону благодаря переброске резервов и созданию резерва боеприпасов.
Сырский сообщил, что Силы обороны усовершенствуют системы управления противовоздушной обороны, их автоматизацию, сочетание с огневыми средствами в комплексе с системой РЭБ.
Кроме того, заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам, проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника.
Наступление России в Харьковской области
С 10 мая российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Бои там идут на двух главных направлениях, в частности, в городе Волчанск.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне хотели за несколько дней "взять" Волчанск и за пять дней дойти до Харькова.
А президент Владимир Зеленский заявил, что потери в этом направлении составляют 8 к 1 не в пользу врага.
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