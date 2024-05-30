Харьковское направление фронта. Сырский заявил о новой тактике армии РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки на Харьковское направление фронта отметил, что российские оккупанты перешли к новой жестокой тактике против ВСУ. Позиции сил обороны Украины бомбят КАБами и массированно обстреливают артиллерией.

Россия бомбит КАБами позиции ВСУ в Харьковской области — Сырский

Российские войска на севере Харьковской области перешли к тактике поражения позиций украинских защитников. Армия РФ использует артиллерию и управляемые авиабомбы, потому что не может добиться желаемого результата на этом направлении.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Сырский говорит, что украинские силы усилили оборону благодаря переброске резервов и созданию резерва боеприпасов.

Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБ. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА-разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский сообщил, что Силы обороны усовершенствуют системы управления противовоздушной обороны, их автоматизацию, сочетание с огневыми средствами в комплексе с системой РЭБ.

Кроме того, заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам, проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника.

Наступление России в Харьковской области

С 10 мая российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Бои там идут на двух главных направлениях, в частности, в городе Волчанск.

Ранее главком Александр Сырский заявлял, что оккупанты увязли в уличных боях в Волчанске. Генштаб также сообщал, что оккупантов остановили на Харьковском направлении, несмотря на то, что бои продолжаются. Поделиться

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне хотели за несколько дней "взять" Волчанск и за пять дней дойти до Харькова.

А президент Владимир Зеленский заявил, что потери в этом направлении составляют 8 к 1 не в пользу врага.