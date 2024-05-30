Харківський напрямок фронту. Сирський заявив про нову тактику армії РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки на Харківський напрямок фронту зазначив, що російські окупанти перейшли до нової жорстокої тактики проти ЗСУ. Позиції Сил оборони України бомблять КАБами та масовано обстрілюють артилерією.

Росія бомбить КАБами позиції ЗСУ на Харківщині — Сирський

Російські війська на півночі Харківської області перейшли до тактики ураження позицій українських захисників. Армія РФ використовує артилерію та керовані авіабомби, тому що не може досягнути бажаного результату на цьому напрямку.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

Сирський каже, що українські сили посилили оборону завдяки перекиданню резервів та створенню резерву бєприпасів.

Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА-розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський повідомив, що Сили оборони удосконалюють системи управління протиповітряної оборони, їх автоматизацію, поєднання з вогневими засобами в комплексі з системою РЕБ.

Крім цього, заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника.

Наступ Росії у Харківській області

З 10 травня російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Бої там йдуть на двох головних напрямках, зокрема у місті Вовчанськ.

Раніше головком Олександр Сирський заявляв, що окупанти зав'язли у вуличних боях у Вовчанську. Генштаб також повідомляв, що окупантів зупинили на Харківському напрямку, попри те, що бої тривають. Поширити

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни хотіли за декілька днів "взяти" Вовчанськ та за п'ять днів дійти до Харкова.

А президент Володимир Зеленський заявив, що втрати на цьому напрямку складають 8 до 1 не на користь ворога.