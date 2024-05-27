Французькі військові інструктори незабаром прибудуть до України — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Французькі військові інструктори незабаром прибудуть до України — Сирський

Олександр Сирський
Інструктори

Франція вирішила направити своїх інструкторів до України для допомоги у навчаннях українських захисників.

Французькі інструктори навчатимуть в Україні бійців ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів онлайн-переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.

Головнокомандувач висловив сподівання, що рішучість Франції буде спонукати інших партнерів долучитися до такої ініціативи.

Він додав, що подякував французькому міністру за військову та економічну допомогу Україні для оборони від росіян.

Заяви Макрона щодо введення західних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон кілька місяців тому першим із західних лідерів допустив можливість відправлення західних військ в Україну.

Після цього глава французької держави назвав умови, за яких цю ініціативу можуть реалізувати. Зокрема, відправлення військ може статися у разі нового настання росіян у бік Одеси чи Києва.

16 травня видання The New York Times написало про те, що союзники по НАТО справді обговорюють відправку військ до України. Але це хочуть зробити не для участі у бойових діях, а для навчання українських захисників.

За даними журналістів, Україна попросила західних союзників допомогти у навчанні 150 тис солдатів.

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