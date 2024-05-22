Франція підтримала використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Категорія
Економіка
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Франція підтримала використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Прапори Франції та ЄС
Джерело:  Bloomberg

Франція підтримує ініціативу США з надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд євро під забезпечення доходами від заморожених активів РФ. 

Франція підтримує ініціативу США з використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Журналісти видання зазначають, що це підвищує шанси на позитивне рішення щодо ініціативи США під час зустрічі глав Мінфінів країн Великої сімки.

22 травня Рада ЄС підтримала передачу Україні доходів від заморожених активів РФ, яка буде здійснюватись двічі на рік.

При цьому США виступили з ініціативою щодо нового пакета допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро у вигляді позики під забезпечення за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Зазначається, що цю пропозицію вже підтримали Канада та Велика Британія.

Ми відкриті до ідеї мобілізації доходів від цих активів якнайкраще і якнайшвидше в рамках міжнародного права, — зазначив глава Мінфіну Франції Бруно Ле Мер.

За його словами, ініціатива США відповідає нормам міжнародного права.

США зробили пропозицію, яка відповідає міжнародному праву, і ми будемо працювати над нею в конструктивний і відкритий спосіб з метою досягнення згоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця зустрічі G7 у Стрезі, — зазначив очільник Мінфіну Франції.

Що відомо про ставлення союзників США в G7 з приводу використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Як зазначають журналісти видання The Financial Times, союзники США в G7 схвально відреагували на пропозицію щодо виділення Україні позики у розмірі 50 млрд доларів під забезпечення за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Зазначається, що запропонований Вашингтоном план може виявитись страхуванням на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США у листопаді цього року.

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