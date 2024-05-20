За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, найбільш реалістичним варіантом використання заморожених активів РФ для допомоги Україні буде позика, забезпечена прибутками та відсотками від заморожених у ЄС активів РФ.
Що відомо про найбільш ймовірний варіант використання заморожених активів РФ
Єллен зазначила, що окрім названого варіанту використання прибутків від заморожених 300 млрд доларів російських активів залишаються ще кілька питань.
Наголошується, що глави Мінфінів країн Великої сімки мають зустрітись в Італії цього тижня для затвердження плану, який буде передано лідерам держав G7 перед зустрічю наступного місяця.
Україна просить в США більше зброї та дозволу на удари нею по території РФ
Як зазначають журналісти видання Politico посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна наразі потребує якомога більшої кількості озброєнь у максимально короткі терміни.
Український дипломат додала, що Україна потребує систем ППО для відповіді на удари по власній території з боку злочинної армії РФ.
Посол також зазначила, що Україна на полягає на отриманні дозволу від США використовувати отриману американську зброю для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.
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