У Мінфіні США назвали ймовірний варіант використання заморожених активів РФ
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У Мінфіні США назвали ймовірний варіант використання заморожених активів РФ

Джанет Єллен
Джерело:  The New York Times

За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, найбільш реалістичним варіантом використання заморожених активів РФ для допомоги Україні буде позика, забезпечена прибутками та відсотками від заморожених у ЄС активів РФ. 

Що відомо про найбільш ймовірний варіант використання заморожених активів РФ

Єллен зазначила, що окрім названого варіанту використання прибутків від заморожених 300 млрд доларів російських активів залишаються ще кілька питань.

Наголошується, що глави Мінфінів країн Великої сімки мають зустрітись в Італії цього тижня для затвердження плану, який буде передано лідерам держав G7 перед зустрічю наступного місяця.

Я вважаю, що ми бачимо значний інтерес серед усіх наших партнерів у структурі позики, яка забезпечить потік несподіваних прибутків. Це створить значну початкову суму, що допоможе задовольнити потреби, які, на нашу думку, Україна матиме як у військовому плані, так і в плані реконструкції, — наголосила глава Мінфіну США.

Україна просить в США більше зброї та дозволу на удари нею по території РФ

Як зазначають журналісти видання Politico посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна наразі потребує якомога більшої кількості озброєнь у максимально короткі терміни.

Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи, — наголосила Маркарова.

Український дипломат додала, що Україна потребує систем ППО для відповіді на удари по власній території з боку злочинної армії РФ.

Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше цього, щоб ми могли побачити їх відразу, де вони нам потрібні, — підкреслила Маркарова.

Посол також зазначила, що Україна на полягає на отриманні дозволу від США використовувати отриману американську зброю для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Ми захищаємося. Незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи російських військах за межами нашої території. І ми намагаємося це робити. Але, звичайно, є певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії з США або будь-яким іншим нашим партнером. Але я просто хочу сказати, що зрозуміло, що Росія тут є агресором, — наголосила Маркарова.

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