США викрили схему, через яку олігарх Дерипаска хотів отримати заморожені 1,5 млрд дол

США запровадили санкції проти мережі, яка мала допомогти російському олігарху Олегу Дерипасці отримати доступ до заморожених 1,5 млрд доларів.

Що відомо про схему російського олігарха Дерипаски

Як зазначається, у червні 2023 року Дерипаска спільно з росіянином і власником консалтингової фірми «Титул» Дмитром Бєлоглазовим узгодив операцію з продажу заморожених акцій олігарха європейській компанії.

Через кілька тижнів після цього створили вони компанію Iliadis як дочку фірми «Титул». На початку 2024 року Iliadis придбав російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Treiding Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.

Таким чином російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені активи з-піж раніше введених санкцій. Однак цю схему викрили, а росіянин і повʼязані з аферою фірми потрапили під санкції.

США ввели санкції проти росіянина Дмитра Бєлоглазова, а також акціонерного товариства Iliadis, міжнародної компанії Rasperia Treiding Limited та ТОВ «Титул».

Справа Дерипаски: що відомо

З 2018 року російський олігарх Олег Дерипаска перебуває під санкціями США через фінансування проєктів диктатора Володимира Путіна, а з 2022 року — під санкціями Євросоюзу.

В Україні Дерипаска володів низкою видобувних підприємств, сировина з яких постачалася Росії.

Раніше Міністерство юстиції України подало подав позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски.

У 2023 році Україна націоналізувала підприємства російського олігарха Дерипаски.