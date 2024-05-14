США разоблачили схему, по которой олигарх Дерипаска хотел получить замороженные 1,5 млрд долл
Категория
Мир
Дата публикации

США разоблачили схему, по которой олигарх Дерипаска хотел получить замороженные 1,5 млрд долл

Минфин США
Дерипаска
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США ввели санкции против сети, которая должна была помочь российскому олигарху Олегу Дерипаске получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов.

Что известно о схеме российского олигарха Дерипаски

Как отмечается, в июне 2023 года Дерипаска совместно с россиянином и владельцем консалтинговой фирмы "Титул" Дмитрием Беллоглазовым согласовал сделку по продаже замороженных акций олигарха европейской компании.

Через несколько недель после этого они создали компанию Iliadis как дочь фирмы «Титул». В начале 2024 года Iliadis приобрел российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia Treiding Limited, которой принадлежат замороженные акции Дерипаски.

Таким образом российский олигарх и его приспешник пытались вывести замороженные активы из-под ранее введенных санкций. Однако эту схему разоблачили, а россиянин и связанные с аферой фирмы попали под санкции.

США ввели санкции против россиянина Дмитрия Беллоглазова, а также акционерного общества Iliadis, международной компании Rasperia Treiding Limited и ООО Титул.

Дело Дерипаски: что известно

С 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска находится под санкциями США из-за финансирования проектов диктатора Владимира Путина, а с 2022 года под санкциями Евросоюза.

В Украине Дерипаска владел рядом добывающих предприятий, сырье из которых поставлялось России.

Ранее Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.

В 2023 году Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски.

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