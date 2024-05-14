США разоблачили схему, по которой олигарх Дерипаска хотел получить замороженные 1,5 млрд долл

США ввели санкции против сети, которая должна была помочь российскому олигарху Олегу Дерипаске получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов.

Что известно о схеме российского олигарха Дерипаски

Как отмечается, в июне 2023 года Дерипаска совместно с россиянином и владельцем консалтинговой фирмы "Титул" Дмитрием Беллоглазовым согласовал сделку по продаже замороженных акций олигарха европейской компании.

Через несколько недель после этого они создали компанию Iliadis как дочь фирмы «Титул». В начале 2024 года Iliadis приобрел российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia Treiding Limited, которой принадлежат замороженные акции Дерипаски.

Таким образом российский олигарх и его приспешник пытались вывести замороженные активы из-под ранее введенных санкций. Однако эту схему разоблачили, а россиянин и связанные с аферой фирмы попали под санкции.

США ввели санкции против россиянина Дмитрия Беллоглазова, а также акционерного общества Iliadis, международной компании Rasperia Treiding Limited и ООО Титул.

Дело Дерипаски: что известно

С 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска находится под санкциями США из-за финансирования проектов диктатора Владимира Путина, а с 2022 года под санкциями Евросоюза.

В Украине Дерипаска владел рядом добывающих предприятий, сырье из которых поставлялось России.

Ранее Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.

В 2023 году Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски.