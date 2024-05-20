По словам главы Минфина США Джанет Еллен, наиболее реалистичным вариантом использования замороженных активов РФ для помощи Украине будет заем, обеспеченный доходами и процентами от замороженных в ЕС активов РФ.

Что известно о наиболее вероятном варианте использования замороженных активов РФ

Еллен отметила, что кроме названного варианта использования доходов от замороженных 300 млрд. долларов российских активов остаются еще несколько вопросов.

Отмечается, что главы Минфинов стран Большой семерки должны встретиться в Италии на этой неделе для утверждения плана, который будет передан лидерам государств G7 перед встречей в следующем месяце.

Я считаю, что мы видим значительный интерес среди всех наших партнеров в структуре ссуды, которая обеспечит поток неожиданных прибылей. Это создаст значительную первоначальную сумму, которая поможет удовлетворить потребности, которые, по нашему мнению, у Украины будет как в военном плане, так и в плане реконструкции, — подчеркнула глава Минфина США. Поделиться

Украина просит у США больше оружия и разрешения на удары по территории РФ

Как отмечают журналисты издания Politico, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина сейчас нуждается в максимальном количестве вооружений в максимально короткие сроки.

Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы, — подчеркнула Маркарова. Поделиться

Украинский дипломат добавила, что Украина нуждается в системах ПВО для ответа на удары по собственной территории со стороны преступной армии РФ.

Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пора буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше этого, чтобы мы могли увидеть их сразу, где они нам нужны, — подчеркнула Маркарова. Поделиться

Посол также отметила, что Украина состоит в получении разрешения от США использовать полученное американское оружие для ударов по стратегическим объектам на территории России.