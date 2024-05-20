В Минфине США назвали возможный вариант использования замороженных активов РФ
Категория
Политика
Дата публикации

В Минфине США назвали возможный вариант использования замороженных активов РФ

Джанет Еллен
Читати українською
Источник:  The New York Times

По словам главы Минфина США Джанет Еллен, наиболее реалистичным вариантом использования замороженных активов РФ для помощи Украине будет заем, обеспеченный доходами и процентами от замороженных в ЕС активов РФ.

Что известно о наиболее вероятном варианте использования замороженных активов РФ

Еллен отметила, что кроме названного варианта использования доходов от замороженных 300 млрд. долларов российских активов остаются еще несколько вопросов.

Отмечается, что главы Минфинов стран Большой семерки должны встретиться в Италии на этой неделе для утверждения плана, который будет передан лидерам государств G7 перед встречей в следующем месяце.

Я считаю, что мы видим значительный интерес среди всех наших партнеров в структуре ссуды, которая обеспечит поток неожиданных прибылей. Это создаст значительную первоначальную сумму, которая поможет удовлетворить потребности, которые, по нашему мнению, у Украины будет как в военном плане, так и в плане реконструкции, — подчеркнула глава Минфина США.

Украина просит у США больше оружия и разрешения на удары по территории РФ

Как отмечают журналисты издания Politico, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина сейчас нуждается в максимальном количестве вооружений в максимально короткие сроки.

Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы, — подчеркнула Маркарова.

Украинский дипломат добавила, что Украина нуждается в системах ПВО для ответа на удары по собственной территории со стороны преступной армии РФ.

Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пора буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше этого, чтобы мы могли увидеть их сразу, где они нам нужны, — подчеркнула Маркарова.

Посол также отметила, что Украина состоит в получении разрешения от США использовать полученное американское оружие для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Мы защищаемся. Независимо от того, наносим мы удары по русским войскам на нашей территории или русским войскам за пределами нашей территории. И мы стараемся это делать. Но, конечно, есть определенные ограничения. Сейчас я не буду публично вдаваться в дискуссии с США или каким-либо другим нашим партнером. Но я просто хочу сказать, что понятно, что Россия здесь агрессор, — подчеркнула Маркарова.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Покупка оружия для Украины. Шольц поддержал план ЕС насчет замороженных российских активов
Шольц
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США разоблачили схему, по которой олигарх Дерипаска хотел получить замороженные 1,5 млрд долл
Минфин США
Дерипаска
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Страны G7 планируют поддержать инициативу Евросоюза по замороженным активам РФ
G7

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?