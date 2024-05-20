По словам главы Минфина США Джанет Еллен, наиболее реалистичным вариантом использования замороженных активов РФ для помощи Украине будет заем, обеспеченный доходами и процентами от замороженных в ЕС активов РФ.
Что известно о наиболее вероятном варианте использования замороженных активов РФ
Еллен отметила, что кроме названного варианта использования доходов от замороженных 300 млрд. долларов российских активов остаются еще несколько вопросов.
Отмечается, что главы Минфинов стран Большой семерки должны встретиться в Италии на этой неделе для утверждения плана, который будет передан лидерам государств G7 перед встречей в следующем месяце.
Украина просит у США больше оружия и разрешения на удары по территории РФ
Как отмечают журналисты издания Politico, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина сейчас нуждается в максимальном количестве вооружений в максимально короткие сроки.
Украинский дипломат добавила, что Украина нуждается в системах ПВО для ответа на удары по собственной территории со стороны преступной армии РФ.
Посол также отметила, что Украина состоит в получении разрешения от США использовать полученное американское оружие для ударов по стратегическим объектам на территории России.
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