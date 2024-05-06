Покупка оружия для Украины. Шольц поддержал план ЕС насчет замороженных российских активов

Канцлер Германии Олаф Шольц согласен с тем, что “львиная” доля от замороженных активов России должна идти на оружие для Украины.
Шольц определился по использованию замороженных активов РФ
Около 90% доходов, полученных от замороженных российских активов, должны быть израсходованы на закупку оружия для Украины.
Об этом он заявил 6 мая, пишет Reuters.
Отмечается, что таким образом, немецкий канцлер поддержал предыдущее предложение ЕС использовать выплаты процентов по российским активам для поддержки защиты Украины.
Замороженные активы РФ: что известно
В марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил забрать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, и перечислить их в фонд ЕС, финансирующий оружие для Украины.
Германия и три страны Балтии настаивают на быстром расширении производства оружия в Европе, сказал Шольц, добавив, что производство боеприпасов и систем ПВО уже увеличено.
Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните заявила, что оборонная промышленность Европы борется с проблемами финансирования и неопределенностью долгосрочных производственных мощностей, но она оптимистично смотрит на запланированный новый завод Rheinmetall в Литве.
С начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 млрд евро, более двух третей из них заморожены в ЕС.
Представитель Минфина США заявила, что Украина не сможет сразу получить всю сумму в случае конфискации замороженных российских активов.
В июле 2024 года Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка, если руководству Евросоюза удастся согласовать такой шаг.
В марте 2024 года стало известно, что лидеры Евросоюза приняли "политическое" решение по использованию доходов из замороженных российских активов для Украины, однако без плана действий. В то же время, как говорится в совместном заявлении по итогам первого дня саммита ЕС, договорились "продолжить работу" над планом их использования. Тем не менее, Венгрия блокирует конфискацию замороженных активов России в пользу Украины.
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