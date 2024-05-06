Покупка оружия для Украины. Шольц поддержал план ЕС насчет замороженных российских активов

Канцлер Германии Олаф Шольц согласен с тем, что “львиная” доля от замороженных активов России должна идти на оружие для Украины.

Шольц определился по использованию замороженных активов РФ

Около 90% доходов, полученных от замороженных российских активов, должны быть израсходованы на закупку оружия для Украины.

Об этом он заявил 6 мая, пишет Reuters.

Отмечается, что таким образом, немецкий канцлер поддержал предыдущее предложение ЕС использовать выплаты процентов по российским активам для поддержки защиты Украины.

Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок во всем мире, — сказал Шольц журналистам после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Замороженные активы РФ: что известно

В марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил забрать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, и перечислить их в фонд ЕС, финансирующий оружие для Украины.

Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который имеет ценные бумаги и наличные деньги российского центрального банка на сумму эквивалентную 190 млрд евро (204,67 млрд долл). Поделиться

Германия и три страны Балтии настаивают на быстром расширении производства оружия в Европе, сказал Шольц, добавив, что производство боеприпасов и систем ПВО уже увеличено.

Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните заявила, что оборонная промышленность Европы борется с проблемами финансирования и неопределенностью долгосрочных производственных мощностей, но она оптимистично смотрит на запланированный новый завод Rheinmetall в Литве.

С начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 млрд евро, более двух третей из них заморожены в ЕС.

Бельгийская компания Euroclear держит около 191 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку, в 2023 году заработавшему на них около 4,4 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на финансовый отчет Euroclear. Поделиться

Представитель Минфина США заявила, что Украина не сможет сразу получить всю сумму в случае конфискации замороженных российских активов.

В июле 2024 года Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка, если руководству Евросоюза удастся согласовать такой шаг.

В марте 2024 года стало известно, что лидеры Евросоюза приняли "политическое" решение по использованию доходов из замороженных российских активов для Украины, однако без плана действий. В то же время, как говорится в совместном заявлении по итогам первого дня саммита ЕС, договорились "продолжить работу" над планом их использования. Тем не менее, Венгрия блокирует конфискацию замороженных активов России в пользу Украины.