Закупівля зброї для України. Шольц підтримав план ЄС щодо заморожених російських активів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц згоден з тим, що “левова” частка від заморожених активів Росії повинна йти на зброю для України.

Шольц визначився щодо використання заморожених активів РФ

Близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України.

Про це він заявив 6 травня, пише Reuters.

Зазначається, що у такий спосіб німецький канцлер підтримав попередню пропозицію ЄС використовувати виплати відсотків за російськими активами для підтримки захисту України.

Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі, — сказав Шольц журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Заморожені активи РФ: що відомо

У березні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував забрати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, і перерахувати їх до фонду ЄС, який фінансує зброю для України.

Близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 млрд євро (204,67 млрд дол). Поширити

Німеччина і три країни Балтії наполягають на швидкому розширенні виробництва зброї в Європі, сказав Шольц, додавши, що виробництво боєприпасів і систем ППО вже збільшено.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Сімоните заявила, що оборонна промисловість Європи бореться з проблемами фінансування та невизначеністю щодо довгострокових виробничих потужностей, але вона оптимістично дивиться на запланований новий завод Rheinmetall у Литві.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько 4,4 млрд євро, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear. Поширити

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.