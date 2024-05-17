Країни G7 планують підтримати ініціативу Євросоюзу щодо заморожених активів РФ

Міністри фінансів країн “Великої Сімки” мають провести підготовчу роботу, яка дозволить лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті, що відбудеться вже у червні.

G7 підтримали ЄС у питанні використання заморожених активів РФ

Наступного тижня країни G7 мають підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на користь України.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Reuters.

Зазначається, що країни G7 підтримають пропозицію ЄС на зустрічі на рівні міністрів фінансів країн, яка відбудеться 24 − 25 травня 2024 року.

Чиновник на умовах анонімності розповів, що обговорення стосуватимуться використання саме доходів від заморожених активів РФ, а не самих активів країни-агресорки. При цьому наголошується, що будь-яке рішення повинно мати підтримку серед країн-членів Євросоюзу і "міцне правове підґрунтя".

За його словами, міністри фінансів мають провести підготовчу роботу, яка дозволить лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті, що відбудеться вже у червні.

Заморожені активи РФ: що відомо

У Міжнародному валютному фонді виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ. Там вважають, що такий крок може підірвати світову валютну систему.

8 травня 2024 року посли ЄС уклали угоду про використання надприбутків від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Поширити

Відомо, що відповідно до угоди, ЄС зможе використовувати надприбутки від заморожених російських активів на суму до 3 млрд євро на рік.