Франция поддержала использование замороженных активов РФ для помощи Украине
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Экономика
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Франция поддержала использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Флаги Франции и ЕС
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Источник:  Bloomberg

Франция поддерживает инициативу США по предоставлению Украине кредита в размере 50 млрд. евро под обеспечение доходами от замороженных активов РФ.

Франция поддерживает инициативу США по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине

Журналисты издания отмечают, что это повышает шансы на положительное решение по инициативе США в ходе встречи глав Минфинов стран Большой семерки.

22 мая Совет ЕС поддержал передачу Украине доходов от замороженных активов РФ, которая будет осуществляться дважды в год.

При этом США выступили с инициативой нового пакета помощи Украине в размере 50 млрд долларов в виде займа под обеспечение за счет доходов от замороженных активов РФ.

Отмечается, что это предложение уже поддержали Канада и Великобритания.

Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов как можно лучше и быстрее в рамках международного права, — отметил глава Минфина Франции Бруно Ле Мер.

По его словам, инициатива США отвечает нормам международного права.

США сделали предложение, которое соответствует международному праву, и мы будем работать над ним конструктивным и открытым способом с целью достижения согласия по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины до конца встречи G7 в Стрезе, — отметил глава Минфина Франции.

Что известно об отношении союзников США в G7 по поводу использования замороженных активов РФ для помощи Украине

Как отмечают журналисты издания The Financial Times, союзники США в G7 одобрительно отреагировали на предложение о выделении Украине ссуды в размере 50 млрд долларов под обеспечение за счет доходов от замороженных активов РФ.

Предполагаемый Вашингтоном план может оказаться страхованием на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года.

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