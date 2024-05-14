Франція передасть Україні ракети для системи ППО SAMP/T

Франція готує для України нову військову допомогу. Йдеться про ракети до системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Україна отримає від Франції ракети для системи ППО SAMP/T

Як повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, Франція відправляє Україні нову партію ракет "земля-повітря" Aster 30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.

Лекорню повідомив про це на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster.

Це дасть змогу системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати і знищувати російські ракети.

Україна може отримати ще більше ракет Scalp від Франції

Як вдалося дізнатися медіакомпанії Radio France Internationale, нова програма французької влади отримала символічну назву — "Лялечка метелика" (Chrysalis).

Вона має на меті надання ЗСУ далекобійних ракет Scalp, які або зібрали із прострочених компонентів, або термін придатності яких вже закінчився.

Вказаний підхід дасть можливість офіційному Парижу уникнути спустошення запасів власних ракет.

Окрім того, наголошується, що у рамках програми "Лялечка метелика" будуть використовуватися ракети Scalp, які зберігають у контейнерах ("коконах").

Ракети, які зберігають таким чином, доставлять на французькі підприємства, і там їх за три місяці планують зробити придатними для використання. Поширити