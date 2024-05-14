Франция передаст Украине ракеты для системы ПВО SAMP/T

Франция готовит для Украины новую военную помощь. Речь идет о ракетах в систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Украина получит от Франции ракеты для системы ПВО SAMP/T

Как сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, Франция отправляет Украине новую партию ракет "земля-воздух" Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.

Лекарню сообщил об этом на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster.

Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты.

Украина может получить еще больше ракет Scalp от Франции

Как удалось узнать медиакомпании Radio France Internationale, новая программа французских властей получила символическое название — "Куколка бабочки" (Chrysalis).

Она направлена на предоставление ВСУ дальнобойных ракет Scalp, которые либо собрали из просроченных компонентов, либо срок годности которых уже истек.

Указанный подход позволит официальному Парижу избежать опустошения запасов собственных ракет.

Кроме того, отмечается, что в рамках программы "Куколка бабочки" будут использоваться ракеты Scalp, хранящиеся в контейнерах ("коконах").

Ракеты, которые хранят таким образом, доставят на французские предприятия, и там их через три месяца планируют сделать пригодными для использования. Поделиться