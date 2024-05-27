Французские военные инструкторы в скором времени прибудут в Украину — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Французские военные инструкторы в скором времени прибудут в Украину — Сырский

Александр Сырский
Инструкторы
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Франция решила направить своих инструкторов в Украину для помощи в учениях украинских защитников.

Французские инструкторы будут обучать в Украине бойцов ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, он уже подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.

Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции будет побуждать других партнеров приобщиться к такой инициативе.

Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.

Заявления Макрона о введении западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько месяцев назад первым из западных лидеров допустил возможность отправки западных войск в Украину.

После этого глава французского государства назвал условия, при которых эта инициатива может быть реализована. В частности, отправка войск может произойти в случае нового наступления россиян в сторону Одессы или Киева.

16 мая издание The New York Times написало о том, что союзники по НАТО действительно обсуждают отправку войск в Украину. Но это хотят сделать не для участия в боевых действиях, а для обучения украинских защитников.

По данным журналистов, Украина попросила западных союзников помочь в обучении 150 тыс. солдат.

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