Французские военные инструкторы в скором времени прибудут в Украину — Сырский

Франция решила направить своих инструкторов в Украину для помощи в учениях украинских защитников.

Французские инструкторы будут обучать в Украине бойцов ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, он уже подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.

Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции будет побуждать других партнеров приобщиться к такой инициативе.

Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.

Заявления Макрона о введении западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько месяцев назад первым из западных лидеров допустил возможность отправки западных войск в Украину.

После этого глава французского государства назвал условия, при которых эта инициатива может быть реализована. В частности, отправка войск может произойти в случае нового наступления россиян в сторону Одессы или Киева. Поделиться

16 мая издание The New York Times написало о том, что союзники по НАТО действительно обсуждают отправку войск в Украину. Но это хотят сделать не для участия в боевых действиях, а для обучения украинских защитников.

По данным журналистов, Украина попросила западных союзников помочь в обучении 150 тыс. солдат.