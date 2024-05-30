На фронте в Украине фиксируется продвижение российских окупантов вблизи Кременной, Временного Яра и Авдеевки. В Харьковской области захватчики также давят вблизи Липцев и Волчанска, но украинские защитники в этом направлении заставляют врага переходить к обороне.

ВСУ "притупили" наступление РФ в Харьковской области

Войска РФ недавно незначительно продвинулись вблизи Липцев в Харьковской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах юго-восточного Глубокого.

Командир украинского батальона, действующий на Харьковском направлении, заявил, что враг накапливает личный состав близ Глубокого, используя легкую технику (мотоциклы и квадроциклы), чтобы подвести пехоту вплотную к линии фронта.

Эксперты зафиксировали замедление наступления армии РФ в Харьковской области

Российские "военкоры" отмечали усиление темпов наступательных действий РФ возле Липцев и утверждали, что российские войска продвинулись по направлению к Липцам до 350 метров.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии перешли к действиям "активной обороны" на линии Глубокое — Лукьянцы.

Он предположил, что ВСУ, возможно, притупили темпы продвижения россиян и заставили перейти к тактической обороне.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг также вел штурм в направлении Зеленое (восточнее Липцев).

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что захватчики продвинулись в пределах Старицы.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на Волчанском направлении до 350 метров и что ВСУ контратакуют в Волчанске.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что противник вел штурм Синельникова (юго-западнее Волчанска).

Что известно о причинах провала наступления армии РФ в Харьковской области

Отмечается, что еще одной причиной провала стал отказ командования оккупационной армии РФ задействовать в наступлении максимальное количество резервных сил.

Аналитики подчеркивают, что 10 мая внезапное наступление российских оккупантов застало украинских защитников в приграничных районах Харьковщины врасплох.

Это позволило военным преступникам армии РФ добиться значительных тактических успехов.

В ISW также напомнили, что 25 мая Госбюро расследований (ГБР) объявило о начале расследования ненадлежащей подготовки украинской обороны в этом районе и оставлении отдельными подразделениями ВСУ позиций в районе поселка Липки и Волчанска.

По информации ДБР, поэтому российские оккупанты смогли без проблем продвинуться ко второй линии обороны ВСУ.

Однако ограниченное количество задействованного личного состава не позволило подразделениям армии РФ добиться более глубокого прорыва.

Российское военное командование считало, что сосредоточение больших сил насторожит украинские войска и лишит их возможности провести оперативную неожиданность. Однако решение России не задействовать немедленно существенные резервы, не позволило российским войскам добиться быстрых успехов и более глубокого проникновения, — заключили аналитики.

В Институте изучения войны отметили, что Силы обороны закрепились на оборонных позициях в этом районе.

А армия РФ использовала свою тактическую возможность достичь относительно быстрых успехов против позиций, которые укрепили и контролируют ВСУ.