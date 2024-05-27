Днем 25 мая россияне ударили КАБами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Разбор завалов продолжается до сих пор.

Есть угроза дальнейшего разрушения Эпицентра в Харькове

Спасатели третьи сутки продолжают разбирать завалы строительного гипермаркета, разрушенного Россией. Напомним, что на момент вражеского удара в "Эпицентре" находились около 200 человек.

Начальник аварийно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области Сергей Рашевский рассказал, что соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия коварного вражеского удара. Из-за выгоревших конструкций есть угроза обвала.

Все строительные конструкции подверглись большой температуре, часть разрушена, часть демонтирована. Есть угроза дальнейшего разрушения, но мы проводим мероприятия по их усилению или демонтажу. У нас работают профессионалы, поэтому мы знаем, что мы делаем, – утверждает он. Поделиться

По его словам, самая большая сложность работ состоит в том, что температура горения была очень высокой. Это повлекло за собой очень большие повреждения тел людей. Спасатели находят уже поврежденные фрагменты тел, остались только частицы твердых тканей.

Как отметил Рашевский, учитывая тот фактор, что стеллажи и все, что на них находилось, упало, а кровлю разрушило, все вышеназванное накрыло людей сверху. В настоящее время неизвестно, в каком месте могут быть остатки погибших.

Площадь торгового центра около 13 тыс. кв. м. Всю массу строительного мусора и остатков от пожара приходится разгребать вручную, потому что остатки погибших могут быть в любом месте, — добавляет чиновник. Поделиться

Как идет разбор завалов в Эпицентре

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что к работам по ликвидации последствий террористической атаки россиян привлечено более 300 человек и 33 единиц техники. В частности, от ГСЧС работает 253 спасателя и 20 единиц пожарно-спасательной техники.

Кроме пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС, задействованы специалисты профилактического блока ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сотрудники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, Луганского гарнизона ГСЧС и Национального университета гражданской защиты.