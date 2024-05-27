У ДСНС Харківщини попередили про загрозу обвалу в Епіцентрі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДСНС Харківщини попередили про загрозу обвалу в Епіцентрі — відео

ДСНС Харків
Джерело:  Суспільне

Вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Розбір завалів продовжується й досі.

Є загроза подальшої руйнації Епіцентру в Харкові

Рятувальники третю добу продовжують розбирати завали будівельного гіпермаркету, який зруйнувала Росія. Нагадаємо, що на момент ворожого удару у "Епіцентрі" перебувало близько 200 людей.

Начальник аварійно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Харківській області Сергій Рашевський розповів, що відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки підступного ворожого удару. Через вигорілі конструкції є загроза обвалу.

Всі будівельні конструкції піддалися великій температурі, частина конструкцій зруйнована, частина демонтована. Є загроза подальшої руйнації, але ми проводимо заходи для їхнього посилення чи демонтажу. У нас працюють професіонали, тому ми знаємо, що ми робимо,– стверджує він.

За його словами, найбільша складність робіт полягає в тому, що температура горіння була дуже високою. Це спричинило дуже великі пошкодження тіл людей. Рятувальники знаходять уже пошкоджені фрагменти тіл, залишилися лише частки твердих тканин.

Як зазначив Рашевський, враховуючи той фактор, що стелажі й все, що на них перебувало, впало, а покрівлю зруйнувало, усе вищезгадане накрило людей зверху. Наразі достеменно невідомо, в якому місці можуть бути залишки загиблих.

Площа торговельного центру близько 13 тис кв м. Всю масу будівельного сміття і залишків від пожежі доводиться розгрібати вручну, тому що залишки загиблих можуть бути в будь-якому місці, — додає посадовець.

Як триває розбір завалів у Епіцентрі

Головне управління ДСНС України у Харківській області повідомило, що до робіт з ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучено понад 300 осіб та 33 одиниці техніки. Зокрема від ДСНС працює 253 рятувальники та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Окрім вогнеборців Харківського гарнізону ДСНС, задіяні фахівці профілактичного блоку ГУ ДСНС України у Харківській області, співробітники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, Луганського гарнізону ДСНС та Національного університету цивільного захисту.

Водночас психологи ДСНС надають допомогу рідним загиблих. Сьогодні вони допомогли 5 особам. Також залучені 40 поліцейських та 13 комунальників зі своєю технікою. Наразі основним завданням залучених сил та засобів є розбір завалів та пошук тіл загиблих

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