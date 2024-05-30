На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Кремінної, Часового Яру та Авдіївки. У Харківській області загарбники також тиснуть поблизу Липців та Вовчанська, але українські захисники на цьому напрямку змушують ворога переходити до оборони.

ЗСУ "притупили" наступ РФ у Харківській області

Війська РФ нещодавно незначно просунулися поблизу Липців у Харківській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 травня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в межах південно-східного Глибокого.

Командир українського батальйону, який діє на Харківському напрямку, заявив, що ворог накопичує особовий склад поблизу Глибокого, використовуючи легку техніку (мотоцикли та квадроцикли), щоб підвести піхоту впритул до лінії фронту.

Експерти зафіксували сповільнення наступу армії РФ на Харківщині

Російські "воєнкори" відзначали посилення темпів наступальних дій РФ біля Липців і стверджували, що російські війська просунулися в напрямку Липців до 350 метрів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 18-ї мотострілецької дивізії перейшли до дій "активної оборони" на лінії Глибоке — Лук'янці.

Він припустив, що ЗСУ, можливо, притупили темпи просування росіян, і змусили перейти до тактичної оборони.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог також вів штурм у напрямку Зелене (на схід від Липців).

Війська РФ нещодавно просунулися на поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 травня, показують, що загарбники просунулися в межах Стариці.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито просунулися на Вовчанському напрямку до 350 метрів, і що ЗСУ контратакують у Вовчанську.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що противник вів штурм Синельникового (на південний захід від Вовчанська).

Що відомо про причини провалу наступу армії РФ на Харківщині

Зазначається, що ще однією причиною провалу стала відмова командування окупаційної армії РФ задіяти у наступі максимальну кількість резервних сил.

Аналітики підкреслюють, що 10 травня раптовий наступ російських окупантів застав українських оборонців у прикордонних районах Харківщині зненацька.

Це дозволило воєнним злочинцям армії РФ досягти значних тактичних успіхів.

В ISW також нагадали, що 25 травня Держбюро розслідувань (ДБР) оголосило про початок розслідування неналежної підготовки української оборони в цьому районі та залишення окремими підрозділами ЗСУ позицій у районі селища Липки та міста Вовчанськ.

За інформацією ДБР, через це російські окупанти змогли без проблем просунутись до другої лінії оборони ЗСУ.

Однак обмежена кількість задіяного особового складу не дозволила підрозділам армії РФ досягти більш глибокого прориву.

Російське військове командування вважало, що зосередження більших сил насторожить українські війська та позбавить їх можливості провести оперативну несподіванку. Однак рішення Росії не задіювати негайно суттєві резерви, не дозволило російським військам досягти швидких успіхів та глибшого проникнення, — зробили висновок аналітики.

В Інституті вивчення війни зазначили, що Сили оборони закріпилися на оборонних позиціях у цьому районі.

Натомість армія РФ використала свою тактичну можливість досягти відносно швидких успіхів проти позицій, які укріпили та контролюють ЗСУ.