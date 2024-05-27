Духовий оркестр Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" встановив Національний рекорд України.
Музикантам вдалося зібрати 555 тис грн для ЗСУ
Оркестр ХАІ грав 25 травня з 9:00 до 19:00. Під час трансляції він щогодини розігрував подарунки серед глядачів, які надіслали донати. Рекорд було встановлено о 19: 17 за присутності представника експертної ради Національного реєстру рекордів України. Про це повідомив представник університету Олексій Литвинов у Facebook.
Як зазначає Олексій Литвинов, благодійний концерт відбувся на честь 94-ї річниці Харківського авіаційного інституту. Протягом 10 годин оркестр виконав 94 пісні.
Представник ХАІ додав, що захід пройшов "під акомпанемент ворожих обстрілів", адже саме в цей час росіяни завдали чергового удару по Харкову.
Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз збирає гроші на розмінування України
Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз приїхав до Києва. Він розкрив мету своєї поїздки — збір коштів для розмінування українських земель.
Це другий візит актора за час повномасштабного вторгнення. Втім, його поїздка до України має благородну мету.
Коллінз знявся у відеоролику, на якому вбраний у той же одяг, що і його персонаж з серіалу "Надприродне" — ангел Кастіель.
Водночас актор планує розіграти тренч і п'ять краваток, у стилі героя кінострічки, зі своїм автографом. Переможця обиратимуть серед тих, хто задонатить на збір, гроші з якого підуть на розмінування України.
До того ж машина, на яку збирає актор, також зможе транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.
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