Музикантам вдалося зібрати 555 тис грн для ЗСУ

Оркестр ХАІ грав 25 травня з 9:00 до 19:00. Під час трансляції він щогодини розігрував подарунки серед глядачів, які надіслали донати. Рекорд було встановлено о 19: 17 за присутності представника експертної ради Національного реєстру рекордів України. Про це повідомив представник університету Олексій Литвинов у Facebook.

Як зазначає Олексій Литвинов, благодійний концерт відбувся на честь 94-ї річниці Харківського авіаційного інституту. Протягом 10 годин оркестр виконав 94 пісні.

Представник ХАІ додав, що захід пройшов "під акомпанемент ворожих обстрілів", адже саме в цей час росіяни завдали чергового удару по Харкову.

Сьогодні побачив і молодь — яскраву, впевнену, і старше покоління — метрів, аксакалів. Усі разом в єдиному пориві — зміцнити ХАІ, працювати на його імʼя, славу. Так і зробимо!, — наголосив Литвинов. Поширити

Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз збирає гроші на розмінування України

Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз приїхав до Києва. Він розкрив мету своєї поїздки — збір коштів для розмінування українських земель.

Це другий візит актора за час повномасштабного вторгнення. Втім, його поїздка до України має благородну мету.

Коллінз знявся у відеоролику, на якому вбраний у той же одяг, що і його персонаж з серіалу "Надприродне" — ангел Кастіель.

Водночас актор планує розіграти тренч і п'ять краваток, у стилі героя кінострічки, зі своїм автографом. Переможця обиратимуть серед тих, хто задонатить на збір, гроші з якого підуть на розмінування України.

До того ж машина, на яку збирає актор, також зможе транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.