Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз збирає гроші на розмінування України

21 травня, зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз приїхав до Києва. Він розкрив мету своєї поїздки – збір коштів для розмінування українських земель.

Другий візит Міши Колінза за час повномасштабного вторгнення

До того ж Коллінз опублікував кілька світлин з Києва. Так, він показав прихильникам нові кадри на фоні зруйнованої техніки та столичного вокзалу.

Це другий візит актора за час повномасштабного вторгнення. Втім, його поїздка до України має благородну мету.

На деокупованих територіях знаходять протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, розтяжки, касетні боєприпаси, нездетоновані снаряди. Ціль Міші — придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі,– йдеться в пості UNITED24. Поширити

Коллінз знявся у відеоролику, на якому вбраний у той же одяг, що і його персонаж з серіалу "Надприродне" — ангел Кастіель.

Водночас актор планує розіграти тренч і п'ять краваток, у стилі героя кінострічки, зі своїм автографом.

Переможця обиратимуть серед тих, хто задонатить на збір, гроші з якого підуть на розмінування України.

До того ж машина, на яку збирає актор, також зможе транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.

Що відомо про поїздки Коллінза до Києва

З початком повномасштабного вторгнення Міша публічно підтримав Україну у війні.

Він досі продовжує розповідати іноземній аудиторії про страшні дії, які щоденно вчиняє Росія.

У травні 2023 року актор відвідав українську столицю та зустрівся з Володимиром Зеленським.

А рівно через рік Коллінз знову завітав до Києв . Цього разу він вирішив запустити збір, гроші з якого підуть на розмінування українських земель.