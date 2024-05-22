Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз збирає гроші на розмінування України

21 травня, зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз приїхав до Києва. Він розкрив мету своєї поїздки – збір коштів для розмінування українських земель.
Другий візит Міши Колінза за час повномасштабного вторгнення
До того ж Коллінз опублікував кілька світлин з Києва. Так, він показав прихильникам нові кадри на фоні зруйнованої техніки та столичного вокзалу.
Це другий візит актора за час повномасштабного вторгнення. Втім, його поїздка до України має благородну мету.
Коллінз знявся у відеоролику, на якому вбраний у той же одяг, що і його персонаж з серіалу "Надприродне" — ангел Кастіель.
Водночас актор планує розіграти тренч і п'ять краваток, у стилі героя кінострічки, зі своїм автографом.
Переможця обиратимуть серед тих, хто задонатить на збір, гроші з якого підуть на розмінування України.
До того ж машина, на яку збирає актор, також зможе транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.
Що відомо про поїздки Коллінза до Києва
З початком повномасштабного вторгнення Міша публічно підтримав Україну у війні.
Він досі продовжує розповідати іноземній аудиторії про страшні дії, які щоденно вчиняє Росія.
У травні 2023 року актор відвідав українську столицю та зустрівся з Володимиром Зеленським.
А рівно через рік Коллінз знову завітав до Києв . Цього разу він вирішив запустити збір, гроші з якого підуть на розмінування українських земель.
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