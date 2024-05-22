Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз собирает деньги на разминирование Украины
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз собирает деньги на разминирование Украины

Миша Коллинз
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Источник:  UNITED24

21 мая, звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. Он раскрыл цель своей поездки – сбор средств для разминирования украинских земель.

Второй визит Миши Коллинза за время полномасштабного вторжения

К тому же Коллинз опубликовал несколько фотографий из Киева. Да, он показал поклонникам новые кадры на фоне разрушенной техники и столичного вокзала.

Это второй визит актера во время полномасштабного вторжения. Впрочем, его поездка в Украину преследует благородную цель.

На деоккупированных территориях находят противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, растяжки, кассетные боеприпасы, несдетонированные снаряды. Цель Миши – приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли, – говорится в посте UNITED24.

Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" - ангел Кастиэль.

В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков в стиле героя киноленты со своим автографом.

Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги с которого пойдут на разминирование Украины.

К тому же, машина, на которую собирает актер, также сможет транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.

Что известно о поездках Коллинза в Киев

С началом полномасштабного вторжения Миша публично поддержал Украину в войне.

Он продолжает рассказывать иностранной аудитории о страшных действиях, которые ежедневно совершает Россия.

В мае 2023 актер посетил украинскую столицу и встретился с Владимиром Зеленским.

А ровно через год Коллинз снова посетил Киев. В этот раз он решил запустить сбор, деньги с которого пойдут на разминирование украинских земель.

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