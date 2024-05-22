Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз собирает деньги на разминирование Украины

21 мая, звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. Он раскрыл цель своей поездки – сбор средств для разминирования украинских земель.
Второй визит Миши Коллинза за время полномасштабного вторжения
К тому же Коллинз опубликовал несколько фотографий из Киева. Да, он показал поклонникам новые кадры на фоне разрушенной техники и столичного вокзала.
Это второй визит актера во время полномасштабного вторжения. Впрочем, его поездка в Украину преследует благородную цель.
Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" - ангел Кастиэль.
В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков в стиле героя киноленты со своим автографом.
Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги с которого пойдут на разминирование Украины.
К тому же, машина, на которую собирает актер, также сможет транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.
Что известно о поездках Коллинза в Киев
С началом полномасштабного вторжения Миша публично поддержал Украину в войне.
Он продолжает рассказывать иностранной аудитории о страшных действиях, которые ежедневно совершает Россия.
В мае 2023 актер посетил украинскую столицу и встретился с Владимиром Зеленским.
А ровно через год Коллинз снова посетил Киев. В этот раз он решил запустить сбор, деньги с которого пойдут на разминирование украинских земель.
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