Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом — фото

Роберт Паттинсон
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Один из самых известных голливудских актеров Роберт Паттинсон, сыгравший Эдварда Каллена в вампирской саге "Сумерки", наконец-то стал отцом.

Роберт Паттинсон был замечен во время прогулки с ребенком

Британский актер Роберт Паттинсон и его избранница — модель Сьюки Уотерхаус — довольно долго развивали свои отношения.

Создание семьи — было сознательным решением влюбленных.

Несмотря на это, новость о том, что у звездной пары родился первенец, стала приятной неожиданностью для их фанатов.

Что интересно, пол ребенка Роберт и Сьюки до сих пор не раскрывают, так что поклонникам остается только догадываться.

Недавно журналистам удалось сделать первые фото новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе.

Влюбленные делали все возможное, чтобы спрятать свои лица за очками и головными уборами, однако их все равно узнали.

Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что Паттинсон вез первенца в нежно-розовой коляске. Поклонники предположили, что у пары родилась девочка.

Что известно об отношениях Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус

В первый раз звезды встретились еще 6 лет назад и сразу влюбились.

Однако они делали все возможное, чтобы скрыть свой роман от публики и журналистов.

Несмотря на это, в 2019 году Роберт Паттинсон неохотно подтвердил, что встречается с Уотерхаус.

Что важно понимать, влюбленные до сих пор не поженились, однако слухи об их помолвке ходят еще с декабря. Актриса подогрела обсуждение, когда появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.

Впервые британская модель объявила свою беременность на фестивале Corona Capital в Мехико.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Какая привычка может разрушить даже идеальные отношения — предупреждение психолога
Какая привычка может разрушить даже идеальные отношения — предупреждение психолога
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Брэд Питт впервые решился на серьезные отношения после развода с Джоли — фото
Брэд Питт
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с россиянкой Эльсиной Хайровой — известна причина
Том Круз

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?