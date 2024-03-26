Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом — фото

Один из самых известных голливудских актеров Роберт Паттинсон, сыгравший Эдварда Каллена в вампирской саге "Сумерки", наконец-то стал отцом.
Роберт Паттинсон был замечен во время прогулки с ребенком
Британский актер Роберт Паттинсон и его избранница — модель Сьюки Уотерхаус — довольно долго развивали свои отношения.
Создание семьи — было сознательным решением влюбленных.
Несмотря на это, новость о том, что у звездной пары родился первенец, стала приятной неожиданностью для их фанатов.
Что интересно, пол ребенка Роберт и Сьюки до сих пор не раскрывают, так что поклонникам остается только догадываться.
Недавно журналистам удалось сделать первые фото новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе.
Влюбленные делали все возможное, чтобы спрятать свои лица за очками и головными уборами, однако их все равно узнали.
Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что Паттинсон вез первенца в нежно-розовой коляске. Поклонники предположили, что у пары родилась девочка.
Что известно об отношениях Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус
В первый раз звезды встретились еще 6 лет назад и сразу влюбились.
Однако они делали все возможное, чтобы скрыть свой роман от публики и журналистов.
Несмотря на это, в 2019 году Роберт Паттинсон неохотно подтвердил, что встречается с Уотерхаус.
Что важно понимать, влюбленные до сих пор не поженились, однако слухи об их помолвке ходят еще с декабря. Актриса подогрела обсуждение, когда появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.
Впервые британская модель объявила свою беременность на фестивале Corona Capital в Мехико.
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