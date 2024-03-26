Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом — фото

Один из самых известных голливудских актеров Роберт Паттинсон, сыгравший Эдварда Каллена в вампирской саге "Сумерки", наконец-то стал отцом.

Роберт Паттинсон был замечен во время прогулки с ребенком

Британский актер Роберт Паттинсон и его избранница — модель Сьюки Уотерхаус — довольно долго развивали свои отношения.

Создание семьи — было сознательным решением влюбленных.

Несмотря на это, новость о том, что у звездной пары родился первенец, стала приятной неожиданностью для их фанатов.

Что интересно, пол ребенка Роберт и Сьюки до сих пор не раскрывают, так что поклонникам остается только догадываться.

Недавно журналистам удалось сделать первые фото новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе.

Влюбленные делали все возможное, чтобы спрятать свои лица за очками и головными уборами, однако их все равно узнали.

Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что Паттинсон вез первенца в нежно-розовой коляске. Поклонники предположили, что у пары родилась девочка.

Congratulations to robert pattinson and suki waterhouse. Their first baby is here ❤️❤️ pic.twitter.com/Jt7wcl86TB — Sil (@Robfan4life) March 26, 2024

Что известно об отношениях Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус

В первый раз звезды встретились еще 6 лет назад и сразу влюбились.

Однако они делали все возможное, чтобы скрыть свой роман от публики и журналистов.

Несмотря на это, в 2019 году Роберт Паттинсон неохотно подтвердил, что встречается с Уотерхаус.

Что важно понимать, влюбленные до сих пор не поженились, однако слухи об их помолвке ходят еще с декабря. Актриса подогрела обсуждение, когда появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.

Впервые британская модель объявила свою беременность на фестивале Corona Capital в Мехико.