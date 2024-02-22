Том Круз разорвал отношения с россиянкой Эльсиной Хайровой — известна причина

Новость о том, что голливудский актер Том Круз закрутил роман с россиянкой Эльсиной Хайровой, была шоком для многих его украинских фанатов. Однако, как сообщают журналисты, их отношения не были продолжительними.
Том Круз и Эльсина Хайрова больше не вместе
Как удалось узнать изданию The Sun, россиянка Эльсина Хайрова является дочерью известного политика, бывшего депутата Госдумы России Рината Хайрова, и бывшей супругой олигарха Дмитрия Цветкова.
Фанаты Тома Круза были убеждены в том, что у него серьезные отношения с россиянкой, поскольку он даже отважился познакомиться с ее детьми.
Однако сразу после этого события пара решила разойтись. Журналисты намекают, что именно во время встречи что-то пошло не так.
Как утверждают представители СМИ, 61-летний Круз наконец охладел к 36-летней Эльсине, однако, несмотря на это, захотел остаться друзьями, особенно с учетом того, что они оба проживают в Лондоне в одном доме.
Что известно об отношениях Тома Круза с Эльсиной Хайровой
Как удалось узнать журналистам, голливудский актер познакомился с разведенной миллионершей Хайровой во время одного из своих эксклюзивных воскресных чаепитий в собственном пентхаусе в Гайд-парке в Лондоне.
Довольно долго они делали все возможное, чтобы не раскрывать факта своих отношений.
Сначала в сети начали активно распространяться слухи об их отношениях.
Затем стало известно о знакомстве Тома Круза с детьми экс-любимой и его серьезных намерениях.
В феврале 2024 года они решили разорвать отношения.
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