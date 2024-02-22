Том Круз розірвав стосунки з росіянкою Ельсіною Хайровою — відома причина

Новина про те, що голлівудський актор Том Круз закрутив роман з росіянкою Ельсіною Хайровою була шоком для багатьох його українських фанатів. Однак, як повідомляють журналісти, їхні стосунки не були довготривалими.

Том Круз та Ельсіна Хайрова більше не разом

Як вдалося дізнатися виданню The Sun, росіянка Ельсіна Хайрова є донькою відомого політика, колишнього депутата Держдуми Росії Ріната Хайрова, та колишньою дружиною олігарха Дмитра Цвєткова.

Фанати Тома Круза були переконані у тому, що у нього серйозні стосунки з росіянкою, оскільки він навіть наважився познайомитись із її дітьми.

Однак одразу після цієї події пара вирішила розійтися. Журналісти натякають, що саме під час зустрічі щось пішло не так.

Ельсіна Хайрова (Фото: скриншот)

Як стверджують представники ЗМІ, 61-річний Круз врешті охолов до 36-річної Ельсіни, однак, попри це, захотів залишитися друзями, особливо з урахуванням того, що вони обидва проживають у Лондоні в одному будинку.

Закінчити все на поганій ноті було б незручно, якби вони зіткнулися одне з одним у ліфті. Між ними немає ніяких образ, і для Тома їхні стосунки просто пішли своєю чергою, — розповіли друзі актора. Поширити

Що відомо про стосунки Тома Круза з Ельсіною Хайровою

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудський актор познайомився із розлученою мільйонеркою Хайровою під час одного зі своїх ексклюзивних недільних чаювань у власному пентхаусі в Гайд-парку в Лондоні.

Доволі довго вони робили все можливе, щоб не розкривати факт своїх стосунків.

Спочатку у мережі почали активно ширитися чутки про їхні відносини, які підтвердились.

Потім стало відомо про знайомство Тома Круза з дітьми екскоханої та його серйозні наміри.

У лютому 2024 року вони вирішили розірвати стосунки.