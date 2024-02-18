Бред Пітт вперше наважився на серйозні стосунки після розлучення з Джолі — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Бред Пітт вперше наважився на серйозні стосунки після розлучення з Джолі — фото

Бред Пітт
Джерело:  People

Голлівудський актор Бред Пітт вирішив почати нове життя зі своєю коханою Інес де Рамон — пара вже почала жити разом.

Що відомо про нові стосунки Бреда Пітта

Розлучення найвідомішої голлівудської пари Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, яке відбулося ще у 2019 році, було несподіванкою для всього світу.

Минуло уже багато років, однак скандал не вщухає. Попри це, актор намагається побудувати нові стосунки зі своєю дівчиною — дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.

Як вдалося дізнатися журналістам, вони вже навіть почали жити разом.

За словами інсайдерів з оточення зіркової пари, 34-річна Інес переїхала у будинок свого 60-річного бойфренда.

Що цікаво, це відбулося нещодавно.

Їхні стосунки розвиваються, Інес зараз щасливіша, ніж будь-коли, — розповідають анонімні джерела.

Джолі розповіла про наслідки розлучення з Бредом Піттом

Як стверджує зірка Голлівуду, стрес на тлі розлучення з колишнім чоловіком дуже серйозно вплинув на її фізичне та психічне здоров'я.

Окрім того, у неї навіть виник параліч Белла (параліч лицьового нерва — ред.). Насамперед це пов’язано з тим, що її організм дуже сильно реагує на стрес.

Рівень цукру у крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Американська акторка

За словами зірки, саме розлучення з Піттом підштовхнуло її до думок про завершення акторської кар'єри.

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Категорія
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