Голлівудський актор Бред Пітт вирішив почати нове життя зі своєю коханою Інес де Рамон — пара вже почала жити разом.
Що відомо про нові стосунки Бреда Пітта
Розлучення найвідомішої голлівудської пари Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, яке відбулося ще у 2019 році, було несподіванкою для всього світу.
Минуло уже багато років, однак скандал не вщухає. Попри це, актор намагається побудувати нові стосунки зі своєю дівчиною — дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.
Як вдалося дізнатися журналістам, вони вже навіть почали жити разом.
За словами інсайдерів з оточення зіркової пари, 34-річна Інес переїхала у будинок свого 60-річного бойфренда.
Що цікаво, це відбулося нещодавно.
Джолі розповіла про наслідки розлучення з Бредом Піттом
Як стверджує зірка Голлівуду, стрес на тлі розлучення з колишнім чоловіком дуже серйозно вплинув на її фізичне та психічне здоров'я.
Окрім того, у неї навіть виник параліч Белла (параліч лицьового нерва — ред.). Насамперед це пов’язано з тим, що її організм дуже сильно реагує на стрес.
За словами зірки, саме розлучення з Піттом підштовхнуло її до думок про завершення акторської кар'єри.
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