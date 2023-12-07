З'явився параліч. Анджеліна Джолі наважилася на відвертне зізнання про своє розлучення

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі більше не приховує від своїх шанувальників, що неочікуване розлучення з Бредом Піттом стало серйозним ударом по її фізичному та ментальному здоров'ю.

Які наслідки для Анджеліни Джолі мало розлучення з Бредом Піттом

За словами американської акторки, стрес на тлі розлучення з колишнім чоловіком мав серйозний вплинув на її фізичне та психічне здоров'я.

Ба більше, у зірки навіть виник параліч Белла (параліч лицьового нерва - ред.).

Анджеліна Джолі зізнається, що її організм дуже сильно реагує на стрес.

Рівень цукру у крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла, – розповіла вона журналістам. Поширити

Окрім того, вона додала, що саме розлучення з коханим підштовхнуло її до думок про завершення акторської кар'єри та переїзду з дітьми до Камбоджі, де вона має свій маєток.

Однак фінального рішення зірка не ухвалила.

Суд між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом триває досі

Станом на сьогодні зірка Голлівуду не може поїхати з дітьми, куди їй заманеться, адже судова тяганина з колишнім чоловіком ще не закінчилася.

Це частина того, що сталося після мого розлучення. Я втратила можливість жити й мандрувати так само вільно. Я виросла у досить маленькому місці. З усіх місць у світі Голлівуд є найменш здоровим, – пояснює акторка. Поширити

Окрім того, Джолі не приховує, що після розлучення її соціальне оточення відчутно зменшилося.