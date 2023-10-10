Легенда опери. Джолі перевтілиться у культову співачку Марію Каллас
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Легенда опери. Джолі перевтілиться у культову співачку Марію Каллас

Анджеліна Джолі
Джерело:  Variety

Анджеліна Джолі отримала роль у байопіку Марія. Вона втілить образ легендарної оперної співачки Каллас.

Джолі зіграє Каллас

Режисер Пабло Ларраін, відомий за такими байопіками як "Джекі" та "Спенсер" представив два перших кадри з майбутнього біографічного фільму "Марія". Головну роль у ньому грає голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Про це 9 жовтня повідомило видання Variety.

Анджеліна Джолі у ролі Каллас
twitter.com/Variety

Дві нові фотографії показують Джолі в образі грецької оперної діви американського походження. На одній вона у великі круглих окулярах, на іншій — у крислатому мереживному капелюху.

Цей фільм Ларраіна "досліджує життя легендарної, культової та суперечливої співачки, яку часто називають справжньою дівою, — йдеться в офіційному описі стрічки. — Заснована на реальних фактах, «Марія» розповідає бурхливу, прекрасну і трагічну історію життя найвеличнішої оперної співачки світу, пережиту і переосмислену під час її останніх днів у Парижі 1970-х років”.

Я неймовірно радий розпочати виробництво фільму «Марія», який, я сподіваюся, розповість глядачам по всьому світу про видатне життя і творчість Марії Каллас, завдяки чудовому сценарію Стівена Найта, роботі всього акторського складу та знімальної групи, і особливо, блискучій роботі Анджеліни і її надзвичайній підготовці, — сказав Ларраін у своїй заяві.

Костюми Джолі засновані на реальному одязі, який носила Каллас, включно з вінтажними хутряними виробами з архівної колекції Массімо Кантіні Парріні, щодо яких консультувалися з PETA, щоб не використовувати жодного нового хутра.

Оскільки "Марія" є незалежним фільмом за тимчасовою угодою з SAG-AFTRA зйомки відбуватимуться протягом восьми тижнів у Парижі, Греції, Будапешті та Мілані. Сценарій завершили ще до страйку Гільдії сценаристів: його написав Стівен Найт, колега Ларраіна у фільмі "Спенсер".

Марія Каллас: що відомо

Марія Каллас — грецька оперна співачка (сопрано), одна з найвідоміших оперних співачок ХХ століття. Світову популярність здобула після Другої світової війни.

Ще студенткою дебютувала партією Сантуцци в "Сільській честі" П'єтро Масканьї (1938, Афіни). Під час Другої світової війни та окупації Греції італійськими військами виступала на різних сценах, але після війни її звинуватили у співпраці з окупантами та заборонили виступати. Співачка емігрувала до Італії.

Визнання Каллас отримала в 1949 році, коли упродовж одного тижня втілила Брунгільду в вагнерівській "Валькірії" і Ельвіру в "Пуританах" Вінченцо Белліні. Це стало визначною подією, оскільки це дві діаметрально протилежні за музичним стилем і вокальним завданням партії.

У 1951 році Каллас долучилася до трупи міланського театру "Ла Скала", ставши його примадонною: тут вона виконала більшість із 37 партій репертуару.

Каллас мала вокальний діапазон у три октави, що зробило її міжнародною оперною зіркою. Вона померла в Парижі в 1977 році від серцевого нападу.

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