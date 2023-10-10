Легенда оперы. Джоли перевоплотится в культовую певицу Марию Каллас

Джоли сыграет Каллас

Режиссер Пабло Ларраин, известный по таким байопикам как "Джеки" и "Спенсер", представил два первых кадра из будущего биографического фильма "Мария". Главную роль в нем играет голливудская актриса Анджелина Джоли. Об этом 9 октября сообщило издание Variety.

twitter.com/Variety

Две новые фотографии показывают Джоли в образе греческой оперной девы американского происхождения. На одной она в больших круглых очках, на другой — в широкополой кружевной шляпе.

Этот фильм Ларраина "исследует жизнь легендарной, культовой и противоречивой певицы, которую часто называют настоящей девственницей, - говорится в официальном описании ленты. - Основанная на реальных фактах, "Мария" рассказывает бурную, прекрасную и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, пережитую и переосмысленную во время последних дней в Париже 1970-х годов”.

Я невероятно рад начать производство фильма «Мария», который, я надеюсь, расскажет зрителям по всему миру о выдающейся жизни и творчестве Марии Каллас, благодаря великолепному сценарию Стивена Найта, работе всего актерского состава и съемочной группы, и особенно блестящей работе Анджелины и ее чрезвычайной подготовке, – сказал Ларраин в своем заявлении. Поделиться

Костюмы Джоли основаны на реальной одежде, которую носила Каллас, включая винтажные меховые изделия из архивной коллекции Массимо Кантини Паррини, по которым консультировались с PETA, чтобы не использовать ни одного нового меха.

Поскольку "Мария" является независимым фильмом по временному соглашению с SAG-AFTRA съемки будут проходить в течение восьми недель в Париже, Греции, Будапеште и Милане. Сценарий завершили еще до стачки Гильдии сценаристов: его написал Стивен Найт, коллега Ларраина в фильме "Спенсер".

Мария Каллас: что известно

Мария Каллас – греческая оперная певица (сопрано), одна из самых известных оперных певиц ХХ века. Мировую известность приобрела после Второй мировой войны.

Еще студенткой дебютировала партией Сантуцци в "Сельской чести" Пьетро Масканьи (1938, Афины). Во время Второй мировой войны и оккупации Греции итальянскими войсками выступала на разных сценах, но после войны ее обвинили в сотрудничестве с оккупантами и запретили выступать. Певица эмигрировала в Италию.

Признание Каллас получила в 1949 году, когда в течение одной недели воплотила Брунгильду в вагнеровской "Валькирии" и Эльвиру в "Пуританах" Винченцо Беллини. Это стало выдающимся событием, поскольку это две диаметрально противоположные по музыкальному стилю и вокальной задаче партии.

В 1951 году Каллас присоединилась к труппе миланского театра "Ла Скала", став его примадонной: здесь она исполнила большинство из 37 партий репертуара.

Каллас имела вокальный диапазон в три октавы, что сделало ее международной оперной звездой. Она скончалась в Париже в 1977 году от сердечного приступа.