Появился паралич. Анджелина Джоли решилась на откровенное признание о своем разводе

Звезда Голливуда Анджелина Джоли больше не скрывает от своих поклонников, что неожиданный развод с Брэдом Питтом стал серьезным ударом по ее физическому и ментальному здоровью.
Какие последствия для Анджелины Джоли имел развод с Брэдом Питтом
По словам американской актрисы, стресс на фоне развода с бывшим мужем оказал серьезное влияние на ее физическое и психическое здоровье.
Более того, у звезды даже возник паралич Белла (паралич лицевого нерва - ред.).
Анджелина Джоли признается, что ее организм очень сильно реагирует на стресс.
Кроме того, она добавила, что именно развод с любимым подтолкнул ее к мыслям о завершении актерской карьеры и переезде с детьми в Камбоджу, где у нее есть свое имение.
Однако финальное решение звезда пока не приняла.
Суд между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжается до сих пор
По состоянию на сегодняшний день звезда Голливуда не может поехать с детьми, куда ей захочется, поскольку судебная волокита с бывшим мужем еще не закончилась.
Кроме того, Джоли не скрывает, что после развода ее социальное окружение ощутимо уменьшилось.
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