Появился паралич. Анджелина Джоли решилась на откровенное признание о своем разводе

Звезда Голливуда Анджелина Джоли больше не скрывает от своих поклонников, что неожиданный развод с Брэдом Питтом стал серьезным ударом по ее физическому и ментальному здоровью.

Какие последствия для Анджелины Джоли имел развод с Брэдом Питтом

По словам американской актрисы, стресс на фоне развода с бывшим мужем оказал серьезное влияние на ее физическое и психическое здоровье.

Более того, у звезды даже возник паралич Белла (паралич лицевого нерва - ред.).

Анджелина Джоли признается, что ее организм очень сильно реагирует на стресс.

Уровень сахара в крови то увеличивается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно возник паралич Белла, – рассказала она журналистам. Поделиться

Кроме того, она добавила, что именно развод с любимым подтолкнул ее к мыслям о завершении актерской карьеры и переезде с детьми в Камбоджу, где у нее есть свое имение.

Однако финальное решение звезда пока не приняла.

Суд между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжается до сих пор

По состоянию на сегодняшний день звезда Голливуда не может поехать с детьми, куда ей захочется, поскольку судебная волокита с бывшим мужем еще не закончилась.

Это часть случившегося после моего развода. Я упустила возможность жить и путешествовать так же свободно. Я выросла в довольно маленьком месте. Из всех мест в мире Голливуд наименее здоров, – объясняет актриса. Поделиться

Кроме того, Джоли не скрывает, что после развода ее социальное окружение ощутимо уменьшилось.