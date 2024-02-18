Голливудский актер Брэд Питт решил начать новую жизнь со своей любимой Инес де Рамон — пара уже начала жить вместе.

Что известно о новых отношениях Брэда Питта

Развод известнейшей голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, который произошел еще в 2019 году, был неожиданностью для всего мира.

Прошло уже много лет, однако скандал не утихает. Несмотря на это, актер пытается построить новые отношения со своей девушкой – дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон.

Как удалось узнать журналистам, они даже начали жить вместе.

По словам инсайдеров из окружения звездной пары, 34-летняя Инес переехала в дом своего 60-летнего бойфренда.

Что интересно, это произошло недавно.

Их отношения развиваются, Инес сейчас счастливее, чем когда-либо, – рассказывают анонимные источники. Поделиться

Джоли рассказала о последствиях развода с Брэдом Питтом

Как утверждает звезда Голливуда, стресс на фоне развода с бывшим мужем очень серьезно повлиял на ее физическое и психическое здоровье.

Кроме того, у нее даже возник паралич Белла (паралич лицевого нерва – ред.). Прежде всего, это связано с тем, что ее организм очень сильно реагирует на стресс.

Уровень сахара в крови то увеличивается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно возник паралич Белла. Анджелина Джоли Американская актриса

По словам звезды, именно развод с Питтом подтолкнул ее к мыслям о завершении актерской карьеры.