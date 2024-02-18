Голливудский актер Брэд Питт решил начать новую жизнь со своей любимой Инес де Рамон — пара уже начала жить вместе.
Что известно о новых отношениях Брэда Питта
Развод известнейшей голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, который произошел еще в 2019 году, был неожиданностью для всего мира.
Прошло уже много лет, однако скандал не утихает. Несмотря на это, актер пытается построить новые отношения со своей девушкой – дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон.
Как удалось узнать журналистам, они даже начали жить вместе.
По словам инсайдеров из окружения звездной пары, 34-летняя Инес переехала в дом своего 60-летнего бойфренда.
Что интересно, это произошло недавно.
Джоли рассказала о последствиях развода с Брэдом Питтом
Как утверждает звезда Голливуда, стресс на фоне развода с бывшим мужем очень серьезно повлиял на ее физическое и психическое здоровье.
Кроме того, у нее даже возник паралич Белла (паралич лицевого нерва – ред.). Прежде всего, это связано с тем, что ее организм очень сильно реагирует на стресс.
По словам звезды, именно развод с Питтом подтолкнул ее к мыслям о завершении актерской карьеры.
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