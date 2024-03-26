Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон уперше став батьком — фото

Один з найвідоміших голлівудських акторів Роберт Паттінсон, який зіграв Едварда Каллена у вампірській сазі “Сутінки”, нарешті став батьком.

Роберта Паттінсона помітили під час прогулянки з дитиною

Британський актор Роберт Паттінсон та його обраниця — модель Сьюкі Вотергауз — доволі довго розвивали свої стосунки.

Створення сім’ї — було свідомим рішенням закоханих.

Попри це, новина про те, що у зіркової пари народився первісток, стала приємною несподіванкою для їхніх фанатів.

Що цікаво, стать дитини Роберт та Сьюкі досі не розкривають, тож шанувальникам залишається лише здогадуватися.

Нещодавно журналістам вдалося зробити перші фото новоспечених батьків на прогулянці в Лос-Анджелесі.

Закохані робили усе можливе, аби сховати свої обличчя за окулярами та головними уборами, проте їх все одно впізнали.

Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що Паттінсон віз первістка у ніжно-рожевому візочку. Шанувальники припустили, що у пари народилася дівчинка.

Congratulations to robert pattinson and suki waterhouse. Their first baby is here ❤️❤️ pic.twitter.com/Jt7wcl86TB — Sil (@Robfan4life) March 26, 2024

Що відомо про стосунки Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергауз

Уперше зірки зустрілися ще 6 років тому й одразу закохалися.

Однак вони робили все можливе, щоб приховати свій роман від публіки та журналістів.

Попри це, у 2019 році Роберт Паттінсон неохоче підтвердив, що зустрічається з Вотерхауз.

Що важливо розуміти, закохані досі неодружені, однак чутки про їхні заручини ходять ще з грудня. Акторка підігріла обговорення, коли з'явилась на публіці з каблучкою на безіменному пальці.

Уперше британська модель оголосила про свою вагітність на фестивалі Corona Capital у Мехіко.