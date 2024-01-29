Звезда Marvel Барри Кеоган стал лауреатом премии «Человек года 2024»
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Звезда Marvel Барри Кеоган стал лауреатом премии «Человек года 2024»

Барри Кеоган
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Театральная студия Гарвардского университета Hasty Pudding Theatricals назвала Барри Кеогана, наиболее известного по ролям в фильмах "Дюнкерк", "Убийство священного оленя", "Вечные" и "Банши из Инишинина", лауреатом премии "Человек года 2024"

Звезда Marvel Барри Кеоган стал лауреатом премии «Человек года 2024»

Среди последних работ Кеогана - комедийный психологический триллер "Солевой ожог", а также сериал "Мастера воздуха", драма о Второй мировой войне, посвященная экипажам бомбардировщиков.

Торжественная церемония награждения премией "Человеком года 2024" состоится 2 февраля. Театр "Hasty Pudding Theatricals" устроит для Кеогана вечеринку и подарит ему горшок для пудинга. После этого Кеоган посетит спектакль 175 постановки Hasty Pudding Theatricals "Heist Heist Baby!".

Имея опыт как супергероя, так и суперзлодея, Барри Кеоган – идеальный выбор для борьбы за горшок пудинга, – сказал координатор программы "Человек года" Эйдан Голуб.

Hasty Pudding Theatricals, который существует с 1844 года и называет себя третьей старейшей театральной группой в мире, вручает награду "Человек года" с 1967 года.

Награды присуждаются людям, внесшим длительный и впечатляющий вклад в мир развлечений.

Среди лауреатов премии "Человек года" - Клинт Иствуд, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Гаррисон Форд, Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс.

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