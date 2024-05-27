Музыкантам удалось собрать 555 тыс. грн для ВСУ

Оркестр ХАИ играл 25 мая с 9:00 до 19:00. Во время трансляции он разыгрывал подарки среди зрителей, которые прислали донаты. Рекорд было установлено в 19:17 при присутствии представителя экспертного совета Национального реестра рекордов Украины. Об этом сообщил представитель университета Алексей Литвинов в Facebook.

Как отмечает Алексей Литвинов, благотворительный концерт прошел в честь 94-й годовщины Харьковского авиационного института. В течение 10 часов оркестр исполнил 94 песни.

Представитель ХАИ добавил, что мероприятие прошло "под аккомпанемент вражеских обстрелов" , ведь именно в это время россияне нанесли очередной удар по Харькову.

Сегодня увидел и молодежь – яркую, уверенную, и старшее поколение – метров, аксакалов. Все вместе в едином порыве укрепить ХАИ, работать на его имя, славу. Так и сделаем!, – подчеркнул Литвинов. Поделиться

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз собирает деньги на разминирование Украины

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. Он раскрыл цель своей поездки – сбор средств для разминирования украинских земель.

Это второй визит актера во время полномасштабного вторжения. Впрочем, его поездка в Украину преследует благородную цель.

Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" - ангел Кастиэль.

В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков в стиле героя киноленты со своим автографом. Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги с которого пойдут на разминирование Украины.

К тому же, машина, на которую собирает актер, также сможет транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.