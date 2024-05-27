Рекорд по сбору на ВСУ. Оркестр Харьковского авиационного института играл 10 часов подряд
Категория
Культура
Дата публикации

Рекорд по сбору на ВСУ. Оркестр Харьковского авиационного института играл 10 часов подряд

Рекорд и сбор на ВСУ
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Источник:  Суспільне. Культура

Духовой оркестр Национального аэрокосмического университета имени М. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" установил Национальный рекорд Украины.

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Оркестр ХАИ играл 25 мая с 9:00 до 19:00. Во время трансляции он разыгрывал подарки среди зрителей, которые прислали донаты. Рекорд было установлено в 19:17 при присутствии представителя экспертного совета Национального реестра рекордов Украины. Об этом сообщил представитель университета Алексей Литвинов в Facebook.

Как отмечает Алексей Литвинов, благотворительный концерт прошел в честь 94-й годовщины Харьковского авиационного института. В течение 10 часов оркестр исполнил 94 песни.

Представитель ХАИ добавил, что мероприятие прошло "под аккомпанемент вражеских обстрелов" , ведь именно в это время россияне нанесли очередной удар по Харькову.

Сегодня увидел и молодежь – яркую, уверенную, и старшее поколение – метров, аксакалов. Все вместе в едином порыве укрепить ХАИ, работать на его имя, славу. Так и сделаем!, – подчеркнул Литвинов.

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз собирает деньги на разминирование Украины

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. Он раскрыл цель своей поездки – сбор средств для разминирования украинских земель.

Это второй визит актера во время полномасштабного вторжения. Впрочем, его поездка в Украину преследует благородную цель.

Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" - ангел Кастиэль.

В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков в стиле героя киноленты со своим автографом. Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги с которого пойдут на разминирование Украины.

К тому же, машина, на которую собирает актер, также сможет транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.

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