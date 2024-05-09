В этом году Украина установила рекорд по количеству прохождений в гранд-финал конкурса.
Представители Украины 18 раз попадали в финал Евровидения
Украина принимает участие в песенном конкурсе Евровидения с 2003 года. Благодаря певицам Alyona Alyona и Jerry Heil государство в очередной раз прошло в гранд-финал международного шоу.
Alyona Alyona и Jerry Heil благодаря своему феерическому выступлению завоевали место в гранд-финале. Они установили потрясающий рекорд.
Речь идет о том, что Украина уже 18 раз попадала в финал Евровидения. Это немаловажный момент в культурном пространстве нашего государства.
Номер представительниц Украины на проходящем в Швеции "Евровидении-2024" ошеломил еврофанов. Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале конкурса сорвали зрительские овации. В композиции "Teresa & Maria" они воспевают силу женщины, которая никогда не сдается.
Швеция крайне ответственно отнеслась к организации Евровидения-2024
Согласно данным издания Aftonbladet , уже 7 мая, когда состоится первый полуфинал песенного конкурса, в центральной части города дежурят сотни стражей порядка в серьезном снаряжении.
Кроме того, отмечается, что на крышах вокруг концертного зала уже обустроили пункты наблюдения и стрелковые позиции, где находятся снайперы.
По словам журналистов, для входа зрители должны будут пройти тщательные меры по проверке, как в аэропорту; сумки, политическую символику и флаги проносить запрещено.
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