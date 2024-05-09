Украина стала рекордсменкой на Евровидении
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украина стала рекордсменкой на Евровидении

Alyona Alyona и Jerry Heil
Читати українською
Источник:  online.ua

В этом году Украина установила рекорд по количеству прохождений в гранд-финал конкурса.

Представители Украины 18 раз попадали в финал Евровидения

Украина принимает участие в песенном конкурсе Евровидения с 2003 года. Благодаря певицам Alyona Alyona и Jerry Heil государство в очередной раз прошло в гранд-финал международного шоу.

Alyona Alyona и Jerry Heil благодаря своему феерическому выступлению завоевали место в гранд-финале. Они установили потрясающий рекорд.

Речь идет о том, что Украина уже 18 раз попадала в финал Евровидения. Это немаловажный момент в культурном пространстве нашего государства.

Номер представительниц Украины на проходящем в Швеции "Евровидении-2024" ошеломил еврофанов. Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале конкурса сорвали зрительские овации. В композиции "Teresa & Maria" они воспевают силу женщины, которая никогда не сдается.

Швеция крайне ответственно отнеслась к организации Евровидения-2024

Согласно данным издания Aftonbladet , уже 7 мая, когда состоится первый полуфинал песенного конкурса, в центральной части города дежурят сотни стражей порядка в серьезном снаряжении.

Кроме того, отмечается, что на крышах вокруг концертного зала уже обустроили пункты наблюдения и стрелковые позиции, где находятся снайперы.

В помощь местной полиции в Мальме прибыли коллеги из всей Швеции, а также из Дании и Норвегии. Вокруг арены установлены многочисленные камеры, изображения с которых просматриваются в мониторинговом центре полиции, говорится в сообщении.

По словам журналистов, для входа зрители должны будут пройти тщательные меры по проверке, как в аэропорту; сумки, политическую символику и флаги проносить запрещено.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Над визуалом для трех участников Евровидения работают украинские режиссеры
Над визуалом для трех участников Евровидения работают украинские режиссеры
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вышла в финал Евровидения-2024 — видео выступления
alyona alyona & Jerry Heil
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Второй полуфинал Евровидения 2024. Где и когда смотреть
Евровидение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?