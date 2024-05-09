В этом году Украина установила рекорд по количеству прохождений в гранд-финал конкурса.

Представители Украины 18 раз попадали в финал Евровидения

Украина принимает участие в песенном конкурсе Евровидения с 2003 года. Благодаря певицам Alyona Alyona и Jerry Heil государство в очередной раз прошло в гранд-финал международного шоу.

Alyona Alyona и Jerry Heil благодаря своему феерическому выступлению завоевали место в гранд-финале. Они установили потрясающий рекорд.

Речь идет о том, что Украина уже 18 раз попадала в финал Евровидения. Это немаловажный момент в культурном пространстве нашего государства.

Номер представительниц Украины на проходящем в Швеции "Евровидении-2024" ошеломил еврофанов. Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале конкурса сорвали зрительские овации. В композиции "Teresa & Maria" они воспевают силу женщины, которая никогда не сдается.

Швеция крайне ответственно отнеслась к организации Евровидения-2024

Согласно данным издания Aftonbladet , уже 7 мая, когда состоится первый полуфинал песенного конкурса, в центральной части города дежурят сотни стражей порядка в серьезном снаряжении.

Кроме того, отмечается, что на крышах вокруг концертного зала уже обустроили пункты наблюдения и стрелковые позиции, где находятся снайперы.

В помощь местной полиции в Мальме прибыли коллеги из всей Швеции, а также из Дании и Норвегии. Вокруг арены установлены многочисленные камеры, изображения с которых просматриваются в мониторинговом центре полиции, говорится в сообщении. Поделиться

По словам журналистов, для входа зрители должны будут пройти тщательные меры по проверке, как в аэропорту; сумки, политическую символику и флаги проносить запрещено.