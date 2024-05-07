Над визуалом для трех участников Евровидения работают украинские режиссеры

7 мая стартует песенный конкурс Евровидение-2024. Для трех стран-конкурсантов номера делали украинские режиссеры и режиссеры Таню Муиньо, Герман Ненов и Евгений Тимохин.

Чьи выступления спродюсировали украинцы

В сообщении компании Starlight Creative, занимающейся организацией выступления конкурсанток Евровидения от Украины, сообщается, что известная украинская музыкальная продюсерша Таню Муиньо, которая сотрудничала с такими звездами, как Dua Lipa, Кэти Перри, Дженнифер Лопес, Гарри Стайлс, Ленни Кравиц, в подготовке выступления для украинских артистов Alyona Alyona и Jerry Heil. Они выступят под номером 5 с песней Teresa&Maria.

Согласно сообщению, Таню Муиньо придаст особый шарм к шоу украинских певиц.

Режиссер и видеомейкер Евгений Тимохин, известный благодаря сотрудничеству с KAZAKY, Златой Огневич, НеАнгелы, Микой Ньютон, Анной Завальской, подготовил «инновационное» выступление для азербайджанских артистов FAHREE feat. Ilkin Dovlatov, которые будут представлять песню Özünlə Apar под номером 12.

Режиссер и видеомейкер Герман Ненов, руководивший интервальными актами на Евровидении 2023 года в Ливерпуле от имени Украины, создал выступление для представительницы Люксембурга Tali.

Певица выйдет последней, 15-й в списке выступлений, с конкурсной песней Fighter, соревнуясь за место в финале.

Что известно о Евровидении-2024

Песенный конкурс «Евровидение-2024» — 68-й песенный конкурс, который должен пройти в Мальме, Швеции, после победы Лорин с песней «Tattoo» на Евровидении-2023. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, финал - 11 мая 2024 года.